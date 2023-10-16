Kanuni Sultan Süleyman dönemi genel özellikleri ve önemli olayları
1520 yılından 1566 senesine kadar hükümdar olan ve 46 yıllık bu süreyle Osmanlı padişahları arasında en uzun süre tahtta kalan padişah olan Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı Devleti'nin onuncu padişahı ve 89. İslam halifesidir. Hükümdarlık süresinin yaklaşık olarak 10 senesini seferlerde geçiren, Akdeniz'den Kızıldeniz'e kadar olan sularda büyük bir Osmanlı hakimiyeti kuran Kanuni Sultan Süleyman, bu başarıları sebebiyle Batı dünyasında Muhteşem Süleyman olarak da bilinmektedir. Peki, devletin en parlak dönemlerinden bir tanesi olan Kanuni Sultan Süleyman dönemi genel özellikleri ve önemli olayları nelerdir? Kanuni Sultan Süleyman gelişmeleri ve siyasi olayları hangileridir?
Babası Yavuz Sultan Selim döneminin aksine batıdaki fetih hareketlerine ağırlık verilen Kanuni Sultan Süleyman dönemi savaşları ve yenilikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Genel Özellikleri
1520 senesinde Yavuz Sultan Selim’in vefat etmesinin ardından başlayan ve 46 sene süren Kanuni Sultan Süleyman dönemi, devletin en parlak çağı olarak değerlendirilmektedir. Tahta çıktığı ilk yıllarda Anadolu’da ortaya çıkan isyanları bastırdıktan sonra batı seferlerine yönelen Kanuni Sultan Süleyman toplam 13 kez sefere çıkmasıyla dikkat çekmektedir.
1521 yılında çıktığım Macaristan Seferi ile hem Macaristan’ı fetheden hem de Belgrad’ı ele geçiren Kanuni Sultan Süleyman, 1526 yılında gerçekleşen Mohaç Meydan Muharebesi ile de Macaristan’ı Osmanlı Devleti’ne bağlamıştır. 46 yıllık hükümdarlığı boyunca birden fazla sefere çıkan Kanuni Sultan Süleyman denizlerde elde ettiği başarılar ile de Akdeniz’i bir Türk gölü haline getirmeyi başarmıştır.
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Önemli Olayları
Osmanlı Devleti’nde, 1520 ile 1566 yıları arasında yaşanmış olan Kanuni Sultan Süleyman dönemi siyasi olayları ve gelişmeleri şu şekildedir:
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Savaşları
46 yıllık Kanuni Sultan Süleyman döneminin öne çıkan savaşları şu şekildedir:
Mohaç Meydan Muharebesi (1526): Osmanlı Devleti ile Macaristan arasında gerçekleşen Mohaç Meydan Muharebesi, Osmanlı hakimiyeti ile sona ermiş ve Macaristan fethedilmiştir.
Alman Seferi (1532-1533): Avusturya Arşidükü Ferdinand’ın Budin’i kuşatması üzerine gerekleşmiş olan Alman Seferi neticesinde Ferdinand barış istemek zorunda kalmış ve iki devlet arasında İstanbul Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre Avusturya Arşidükü, Osmanlı sadrazamına denk sayılmıştır.
Preveze Deniz Savaşı (1538): Haçlı donanması ile Osmanlılar arasında gerçekleşen bu savaşı Osmanlı Devleti kazanmış ve Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir.
Osmanlı-Hint Deniz Seferleri (1538 – 1553): Hindistan üzerindeki Portekiz etkinliğini kırmak için çıkılan ve dört ayrı seferde oluşan bu seferler başarılı olamamıştır.
Zigetvar Seferi (1566): Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferi olan bu sefer neticesinde Zigetvar şehri fethedilmiştir.
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Yenilikleri