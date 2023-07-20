Kanun yararına bozma dilekçesi nedir, nasıl yazılır? Kanun yararına bozma dilekçesi örneği

REKLAM advertisement1

Türk hukuk sisteminde, kararlarını kesinleştirmiş olan mahkeme kararlarına karşı hukuki yollar mevcuttur. Bunlardan biri de kanun yararına bozma yoludur. Kanun yararına bozma dilekçesi, bu yola başvurabilmek için yazılan bir başvuru dilekçesidir. İşte; kanun yararına bozma dilekçesi nasıl yazılır? Kanun yararına bozma dilekçesi örneği…

Kanun Yararına Bozma Dilekçesi Nedir?

Kanun yararına bozma dilekçesi, kesinleşmiş mahkeme kararlarının, hukuki bir noksanlık veya hata bulunduğunda, Yargıtay'a başvurarak yeniden değerlendirilmesi için yazılan bir dilekçedir. Kanun yararına bozma yoluna başvurabilmek için, belirli koşulların sağlanması ve dilekçenin ilgili mercilere doğru şekilde sunulması gerekmektedir.

REKLAM

Kanun Yararına Bozma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Kanun yararına bozma dilekçesi yazarken aşağıdaki adımları takip etmek önemlidir:

Başvuru yapılacak mercii belirleyin: Kanun yararına bozma dilekçenizi hangi mahkemeye veya Yargıtay Dairelerine hitaben yazacağınızı belirleyin.

Dilekçe formatını oluşturun: Dilekçenizi resmi bir formatta, Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun bir şekilde yazın. İlgili mercinin adını, dosya numarasını, taraf isimlerini, konuyu ve taleplerinizi açıkça belirtin.

Gerekçeleri sunun: Kanun yararına bozma yoluna başvurmanızın nedenlerini, mahkeme kararında hukuki bir eksiklik veya hata olduğunu açıklayarak gerekçeleri sunun. Kanun maddelerine, içtihat örneklerine veya diğer yasal kaynaklara atıfta bulunarak görüşlerinizi destekleyin.

Taleplerinizi belirtin: Kanun yararına bozma dilekçenizde ne talep ettiğinizi açıkça belirtin. Örneğin, kararın bozulmasını, yeniden yargılama yapılmasını veya başka bir hukuki adımın atılmasını talep edebilirsiniz.

İmza ve ekler: Dilekçenizi imzalayın ve gerektiğinde ilgili belgeleri ekleyin. İlgili mahkeme veya Yargıtay'ın istediği belgeleri eksiksiz olarak sunmaya özen gösterin.

Kanun Yararına Bozma Dilekçesi Örneği

REKLAM

Tarih

İlgili Mercii

Dosya Numarası:

Tarafların İsimleri:

Konu: Kanun Yararına Bozma Talebim Hakkında

İlgili mahkeme tarafından verilen kararın kanun yararına bozulması talebimle bu dilekçemi sunmaktayım. Aşağıda taleplerimi ve gerekçelerimi detaylı bir şekilde açıklamaktayım:

Gerekçeler:

[...] (Dilekçenin devamı için gerekçelerin açıklandığı bölüm)

Taleplerim:

İlgili mahkeme kararının kanun yararına bozulmasını talep ediyorum.

Yeniden yargılama yapılmasını ve adil bir şekilde değerlendirme yapılmasını talep ediyorum.

Ekler:

İlgili mahkeme kararı ve gerekçeli karar metni

İlgili kanun maddeleri ve içtihat örnekleri

Yukarıda belirtilen taleplerim ve gerekçelerim doğrultusunda, kanun yararına bozma talebimi saygılarımla arz ederim.

REKLAM

Saygılarımla,

Ad- Soyad:

İmza:

Yukarıdaki dilekçe sadece bir örnek niteliğindedir. Başvurularda kullanılacak dilekçenin resmi formatı ve ilgili heyetin istediği bilgiler için alanında uzman bir kişiden destek alınması oldukça önemlidir.

ÖNERİLEN VİDEO