Kansızlığa iyi gelen yiyecekler

Kırmızı kan hücrelerin normal değerlerde olması için B12, demir ve folik aside gerek vardır. Demir hemoglobin seviyesini artırır. Kabızlık, konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı ve iştah kaybı hemoglobin eksikliğinde ortaya çıkabilir. Kansızlık hali, yetersiz beslenmeden kaynaklandığı ve yeterli mineral alınmadığı zaman artabilir. Kansızlık üzerinde önemle durulması gereken bir eksikliktir ve sonucunda ciddi rahatsızlıklar oluşmasına neden olabilir. Günlük hayatın içinde performansı etkilemeye başlar. Halsizlik, yorgunluk, kaslarda güç kaybı olabilir.
Kansızlık için alınabilecek bazı yiyecekler:
B12, demir ve folik asit içeren yiyeceklerin kansızlık üzerinde etkili olmasının yanında diğer gıdalardan da dengeli bir beslenme şekli oluşturulması gerekmektedir.
- Uskumru Balığı; 100gr’da günlük gereksinimin en az 2 katı B12 içermektedir. Ayrıca ton ve somon balığı da tüketilebilir.
- Kuzu ciğeri, B12 günlük gereksiniminin 12 katını ve demir olarak da yarısını 100 gr’da karşılamaktadır.
- Sığır eti; günlük demir gereksiniminin %11'lik gibi bir kısmını karşılar.
- Kuzu eti; B12 vitaminin günlük gereksiniminin %39'luk kısmını karşılar.
- Beyaz peynir; B12 vitamini açısından günlük ihtiyacın %28’lik bölümünü ve demirin de %4 lük kısmını karşılamaktadır.
- Yumurta; 1 tanesi demir % 5 ve B12’ de %11 günlük ihtiyacı karşılar.
- Tavuk; 100 gr’ da % 6 demir, % 6 B12 vitamini alınmasını sağlar.
- Brokoli; 100 gr’da % 4 demiri karşılamaktadır.
- Hindi; 100 gr’ da % 3 demir sağlar.
- Ispanak; 100 gr’da % 15’lik demiri karşılar.
- Muz; 1 muzda % 2’lik demiri karşılamaya yardımcı olur.
Kansızlığa iyi gelen besinler ve gıdalar
- Yağsız süt,
- Yağsız yoğurt,
- İstiridye,
- Karalahana,
- Balık yağı,
- Balık yumurtası,
- Soya fasulyesi,
- Mercimek,
- Fasulye,
- Kuru erik,
- Nohut,
- Enginar,
- Kuru üzüm,
- Zeytin,
- Tofu,
- Susam,
- Kimyon,
- Zerdeçal,
- Kuşkonmaz,
- Kekik,
- Fesleğen,
- Kale,
- Karabiber,
- Dereotu,
- Brüksel lahanası,
- Maydanoz,
- Domates,
- Greyfurt,
- Çilek,
- Keten tohumu,
- Yabanmersini de kansızlığa iyi gelen besinlerdendir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!