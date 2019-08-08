Kanserden koruyan 13 besin!

Uzmanlara göre; özellikle kanser gelişimi, yediğiniz yiyeceklerden ciddi anlamda etkileniyor. Healthline.com'da yer alan habere göre; çoğu gıda, kanser hücrelerinin büyümesini önlemeye yardımcı olabilecek faydalı bileşikler içerir. Bazı yiyeceklerin daha fazla tüketilmesinin, hastalık riskini düşürdüğünü gösteren birkaç çalışma da mevcut.