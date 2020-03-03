Ciddi bir sağlık sorunu olan kanser nedir? Kanser olduğumuzu nasıl anlarız? Kanser tedavi yöntemleri nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

KANSER NEDİR?

Ciddi bir sağlık sorunu olan kanser vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan hastalık grubudur. Çok çeşitli kanser tipleri olmasına rağmen, hepsi anormal hücrelerin kontrol dışı çoğalması ile başlar. Tedavi edilmez ise ciddi rahatsızlıklara, hatta ölüme dahi neden olabilir.

KANSER OLDUĞUMUZU NASIL ANLARIZ?

Aniden başlayan iştahsızlık ve nedensiz kilo kaybı

İnatçı yüksek ateş

Artan yorgunluk

Vücutta kanama ve morarma

Ciltte iyileşmeyen yaralar ve deride değişiklikler

Yutkunma problemi ve kronik ses kısıklığı

İdrarda veya dışkıda kan görülmesi

Nedeni bilinmeyen ağrılar

Vücutta oluşan şişlikler

Huzursuz eden şikayetler

Eğer bu belirtiler görülüyorsa mutlaka hekime görünmenizde fayda var.

KANSER TÜRLERİ NELERDİR?

Tükürük bezi kanseri

Gırtlak ve yutak kanserleri

Safra yolu ve safra kesesi kanseri

Rahim kanseri

Prostat kanseri

Mide kanseri

Meme kanseri

Cilt kanseri

Kan kanseri(lösemi)

Baş ve boyun kanseri

Melanom

Mesane kanseri

Karaciğer ve Akciğer kanseri

KANSER TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Cerrahi

Kemoterapi

Radyasyon tedavisi

Hedeflenmiş tedavi

İmmünoterapi

Hipertermi

Kök hücreler

Fotodinamik tedavi

Kan transfüzyonu