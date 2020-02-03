03 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde bulunan 65 bin kapasiteli Hard Rock Stadyumu'nda oynanan final maçı heyecanlı çekişmeye sahne oldu. Bu yıl 54'üncüsü düzenlenen mücadelede, Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers'ı 31-20'lik skorla mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 7-3'lik skorla önde tamamlayan Kansas City, ilerleyen dakikalarda San Francisco'nun güçlü savunmasına takılırken, 49ers etkili hücumuyla eşitliği yakaladı ve ilk yarı 10-10 beraberlikle sona erdi.
AA'nın haberine göre; maçın ikinci yarısına etkili başlayan San Francisco, önce skoru 13-10'a, daha sonra ise 20-10'a getirmeyi başardı ve üçüncü çeyrek bu skorla tamamlandı.
Ancak yıldız oyun kurucusu Patrick Mahomes ile sezon boyunca geriden gelerek maçları kazanmaya alışık olan Kansas City, son çeyrekteki etkili oyunuyla önce skoru 20-17'ye getirdi. Daha sonra sonra skoru 24-20 yaparak öne geçen Chiefs, maçın bitmesine yaklaşık iki dakika kala ise skoru 31-20'ye taşıyarak galibiyete ulaştı.
Bu sonuçla, Kansas City Chiefs, 1970'te oynanan 4'üncü Super Bowl'un ardından tarihinde ikinci kez Lombardi kupasını kaldırırken en son NFL şampiyonluğunu 1995'te yine Miami kentinde elde eden San Francisco 49ers ise tarihinde ikinci kez Super Bowl'dan yenilgiyle ayrıldı.
Kariyerindeki ilk Super Bowl şampiyonluğuna ulaşan Chiefs baş antrenörü Andy Reid (61),maçın ardından düzenlenen kupa töreninde, "Bu harika bir şey." ifadesini kullandı.
Müsabakanın en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne layık görülen Mahomes ise "Asla vazgeçmedik." yorumunu yaptı.
Karşılaşmanın devre arası gösterisinde sahne alan Shakira ve Jennifer Lopez ise Miami'de Latin rüzgarı estirirken, şarkıları ve performansları seyircilerden tam not aldı.
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