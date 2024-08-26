Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kano ile açılıp kaybolmuşlardı! Yalova Valiliğinden açıklama | Son dakika haberleri

        Kano ile açılıp kaybolmuşlardı! Yalova Valiliğinden açıklama

        Armutlu'da kano ile açılan iki kişi kayboldu. Arama çalışmaları ise devam ediyor. Yalova Valiliğinden denizde kaybolan 2 kişiyle ilgili açıklama geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.08.2024 - 22:39 Güncelleme: 26.08.2024 - 22:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kano ile açılıp kaybolmuşlardı! Yalova Valiliğinden açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova Valiliği, dün akşam saatlerinde Armutlu ilçesinde kanoyla denize açılan ve fırtınada kaybolan 2 kişiyle ilgili aralıksız yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarına 20 unsur ve 79 personelin katıldığı bildirildi.

        Armutlu ilçesi Dereağzı mevkisinden gezmek için kanoyla denize açılan tersane işçileri Hüseyin Piner (33) ve Yücel Coşkun (28) Bozburun mevkisine ilerlerken kayboldu.

        Yaklaşık 28 saattir arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Konuyla ilgili Yalova Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “25 Ağustos 2024 tarihinde saat 17.20'de 112 Acil Çağrı Merkezimize yapılan ihbarda; Armutlu ilçemizde bulunan Armutlu Meslek Yüksekokulu önünden içerisinde iki şahsın bulunduğu şişme kanonun olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklendiği ve karaya dönüş yapamadıkları bildirilmiştir. İlgili ihbar, saat 17.25'te Armutlu ilçemizde bulunan Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığına bağlı KB-4504 Sahil Güvenlik Botuna iletilmiş olup 17.30'da çıkış yapan bot, 17.33'te ihbar edilen bölgeye ulaşmıştır. Yapılan bölge taramasında herhangi bir temas tespitine rastlanmadığının merkeze bildirilmesi üzerine daha detaylı arama faaliyetinde bulunmak üzere saat 18.20'de TCSG-25, KB-55 ve KB-9 adlı Sahil Güvenlik unsurları arama kurtarma maksadı ile bölgeye gönderilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde, TCSG-25 tarafından saat 18.57'de Armutlu açıklarında mavi-lacivert renkli şişme bir kano tespit edilmiş ancak şişme kanonun üstünde ve çevresinde aranan şahıslara rastlanmamıştır. Gün boyunca arama kurtarma sahasında, 3 Sahil Güvenlik Botu, 1 SG Helikopteri, 1 SG Dalış Timi, 1 Deniz Polisi botu, 1 Deniz Polis Dalış Timi, 6 AFAD Lastik Botu, STK'lar ve kara araçları ile birlikte 20 unsur ve 79 personel ile arama ve kurtarma faaliyetleri aralıksız olarak devam etmektedir.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        İyilik yaptı, canından oldu
        İyilik yaptı, canından oldu
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Filistin'den BRICS adımı
        Filistin'den BRICS adımı
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Gürültü kavgası can aldı!
        Gürültü kavgası can aldı!
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        26 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        26 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        "Hayatımdan çıkardım"
        "Hayatımdan çıkardım"
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Habertürk Anasayfa