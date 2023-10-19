PARÇALI AY TUTULMASI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Türkiye'de 2023 yılın ilk ay tutulması, 5 Mayıs 2023 tarihinde 18.15-22.30 saat dilimi arasında gerçekleşti. Parçalı Ay (Kanlı ay) tutulması 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşecek. Türkiye saatiyle 21.02'de başlayacak olan tutulma, saat 01.26'da sona erecek. Bu tutulmada ayın sadece yüzde 12'si dünyanın gölgesi içinde kalacağından bu bölgedeki kızarıklığın fark edilmesi zor olacak. Tutulmanın maksimum evresi ise saat 23.14'te gerçekleşecek. Tutulma 01.26’da Ay’ın yarı gölgeden çıkması ile sona eriyor.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor.

Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.