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        Haberler Bilgi Yaşam Kanlı ay tutulması nedir? Kanlı ay tutulması ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi?

        Kanlı ay tutulması nedir? Kanlı ay tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?

        Dünya'nın gölgesi Ay'ın yüzeyine düştüğünde, atmosferdeki ışık kırılmaları sonucu Ay'ın kırmızı renge bürünmesiyle oluşan gök olayına Kanlı ay tutulması denir. Peki Kanlı ay tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 11:41 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:41
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        • 1

          Kanlı ay tutulması, Ay'ın Dünya'nın gölgesine tamamen girdiği bir tam ay tutulması türüdür. Bu tutulmada, Ay Dünya'nın tam gölgesine (umbra) girer ve Ay, kırmızımsı bir renge bürünür. Bu kırmızı renk, Dünya'nın atmosferinden geçen ışığın Ay'a ulaşırken kırılmasından kaynaklanır. İşte, Kanlı ay tutulması ile ilgili tüm detaylar...

        • 2

          KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

          Tam Ay tutulması olarak gerçekleşecek olan Kanlı Ay, 13 Mart ile 14 Mart 2025 tarihleri arasında gözlemlenebilecek. Ay, Dünya’nın tam gölge konisine girecek ve yaklaşık 65 dakika boyunca bu kırmızımsı görüntüyü koruyacak. Ay’ın Dolunay evresinde olması, bu tutulmayı daha belirgin hale getirecek. Bu gök olayı, 2025 yılı içinde yaşanacak en dikkat çekici astronomik olaylardan biri olacak.

        • 3

          KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE’DEN GÖRÜLECEK Mİ?

          Kanlı Ay Tutulması, en iyi Kuzey ve Güney Amerika’dan izlenebilecek. Batı Avrupa’daki bazı bölgeler, Ay batmadan önce tutulmanın tam evresini (totalite) kısmen gözlemleyebilecek.

          Ancak Türkiye bu tutulmayı doğrudan izleyemeyecek. Ülkemizden sadece tutulmanın başlangıç aşaması kısıtlı bir şekilde gözlemlenebilecek.

          KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

          Kanlı Ay, Dünya’nın gölgesi Ay’ın yüzeyine düştüğünde, atmosferdeki ışık kırılmaları sonucu Ay’ın kırmızı renge bürünmesiyle oluşan gök olayıdır.

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