KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN 2022?



16 Mayıs tarihinde Türkiye saati ile 07:13’te gerçekleşecek olan tutulma Kanlı Ay Tutulması olarak geçiyor. Bu tutulmanın etkisi 6 ay sürecek.



Sabit burçları daha fazla etkileyecek olan bu tutulma, bakış açımızı değiştirmemize neden olurken, sert bir tutulmanın bizi beklediğini söyleyebiliriz.