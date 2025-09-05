KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ, NEREDEN İZLENEBİLİR?

2025'teki kanlı ay tutulması, Türkiye'nin dört bir yanından izlenebilecek. Kanlı Ay Tutulması'nı en iyi şekilde gözlemlemek için ışık kirliliğinden uzak bir konum seçmek büyük önem taşır. Şehir merkezlerindeki parlak ışıklar, Ay’ın kırmızımsı renginin net bir şekilde görülmesini engelleyebilir. Bu nedenle, gözlem için en uygun yerler şunlardır:

Şehir dışındaki kırsal alanlar: Işık kirliliğinden uzak, açık alanlar, tutulmayı net bir şekilde izlemek için ideal noktalardır. Özellikle yaylalar, dağlık bölgeler ve köyler bu tür gözlemler için uygundur.

Yüksek rakımlı yerler: Hava kirliliğinin az olduğu ve gökyüzünün daha açık olduğu yüksek yerler, Ay tutulmasını en iyi şekilde gözlemlemek için tercih edilebilir.

Karanlık plajlar veya sahiller: Deniz kenarında, ışık kaynaklarından uzak plajlar da Ay’ın kırmızı rengini net bir şekilde görmek için güzel bir alternatif sunar.

Milli parklar ve doğa koruma alanları: Bu tür yerler genellikle ışık kirliliğinin minimum olduğu alanlardır. Doğayla iç içe, sakin bir ortamda tutulmayı izlemek için en uygun noktalardır.