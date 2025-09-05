Kanlı Ay Tutulması ne zaman ve Türkiye'den görülecek mi?
Gökyüzünde eşsiz bir manzara yaşanacak. "Kanlı Ay" tutulması olarak bilinen bu doğa olayı sırasında Ay, kızıl bir renge bürünecek ve gökyüzü tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak. Tutulma için geri sayım başladı. Peki, Kanlı Ay Tutulması hangi gün ve saatlerde gerçekleşecek, nerelerden izlenebilecek? İşte tutulma hakkında merak edilen bilgiler...
Astronomi meraklılarının heyecanla beklediği Kanlı Ay tutulması için tarih belli oldu. Ay’ın tamamen Dünya’nın gölgesine girmesiyle oluşan bu nadir olay, gökyüzünde kızıl bir görüntü oluşturacak. Tutulma, hem görsel bir şölen hem de bilimsel açıdan dikkat çekici bir deneyim sunacak. İşte, Kanlı Ay tutulmasına dair merak edilen tüm ayrıntılar...
KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kanlı ay tutulması, 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Tutulma, gece boyunca 19:20 ile 23:55 arasında farklı evrelerde gözlemlenebilecek.
Kanlı ay tutulmasının zirvesi, saat 20:30 civarında başlayacak ve zirveye ulaşarak 21:11'de en parlak noktasına ulaşacak. Bu muazzam doğa olayı, yaklaşık 1 saat 22 dakika sürecek.
KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ, NEREDEN İZLENEBİLİR?
2025'teki kanlı ay tutulması, Türkiye'nin dört bir yanından izlenebilecek. Kanlı Ay Tutulması'nı en iyi şekilde gözlemlemek için ışık kirliliğinden uzak bir konum seçmek büyük önem taşır. Şehir merkezlerindeki parlak ışıklar, Ay’ın kırmızımsı renginin net bir şekilde görülmesini engelleyebilir. Bu nedenle, gözlem için en uygun yerler şunlardır:
Şehir dışındaki kırsal alanlar: Işık kirliliğinden uzak, açık alanlar, tutulmayı net bir şekilde izlemek için ideal noktalardır. Özellikle yaylalar, dağlık bölgeler ve köyler bu tür gözlemler için uygundur.
Yüksek rakımlı yerler: Hava kirliliğinin az olduğu ve gökyüzünün daha açık olduğu yüksek yerler, Ay tutulmasını en iyi şekilde gözlemlemek için tercih edilebilir.
Karanlık plajlar veya sahiller: Deniz kenarında, ışık kaynaklarından uzak plajlar da Ay’ın kırmızı rengini net bir şekilde görmek için güzel bir alternatif sunar.
Milli parklar ve doğa koruma alanları: Bu tür yerler genellikle ışık kirliliğinin minimum olduğu alanlardır. Doğayla iç içe, sakin bir ortamda tutulmayı izlemek için en uygun noktalardır.
KANLI AY TUTULMASI NEDİR?
Kanlı Ay tutulması, Ay’ın Dünya'nın gölgesine tamamen girmesiyle gerçekleşen bir doğa olayıdır. Bu tür tutulma, Ay'ın tam olarak Dünya'nın gölgesine girmesiyle “tam tutulma” evresine ulaşır ve bu sırada Ay, kırmızımsı bir renk alır. Bu olay, "kanlı ay" olarak adlandırılır, çünkü Ay’ın rengi kırmızımsı tonlara dönüşür.
AY NEDEN KIRMIZIYA DÖNÜŞÜR?
Kanlı Ay tutulması, Dünya'nın doğrudan Güneş ile Ay arasına girmesiyle gerçekleşir. Ay, tamamen karanlığa gömülmek yerine, Dünya'nın atmosferi aracılığıyla geçen güneş ışığına maruz kalır. Dünya'nın atmosferi, ışığı bükerek, filtreleyerek ve dağıtarak bu ışığın Ay'a ulaşmasını sağlar.
Kısa dalga boylarına sahip mavi ve mor ışıklar daha fazla dağılırken, daha uzun dalga boylarına sahip kırmızı ve turuncu ışıklar Ay'a ulaşır. Bu süreç, Ay'a ikonik kırmızımsı bir renk verir. Bu olaya Rayleigh dağılımı denir ve aynı fenomen, gün batımında gökyüzünün kırmızı renge bürünmesinin de sebebidir. NASA'ya göre, kırmızı rengin derinliği atmosferdeki toprak, bulutlar veya volkanik kül gibi koşullara bağlı olarak değişebilir.