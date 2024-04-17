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        Haberler Gündem Çevre Kangallar kovaladı ağaca çıktı! Nesli tükenme tehlikesi altında! O anlar kamerada!

        Kangallar kovaladı ağaca çıktı! Nesli tükenme tehlikesi altında! O anlar kamerada!

        Sivas'ta, ilginç bir olay yaşandı. Kangal köpeklerinin takip ettiği nesli tükenme tehlikesindeki vaşak, olay yerindeki en yakın ağaca çıkarak canını kurtardı. O anlar çobanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vaşak, çobanların Kangallarını olay yerinden uzaklaştırmasının ardından, ağaçtan inip izini kaybettirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 14:12 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:14
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        Nesli tükenme tehlikesi altında! Kangallar kovaladı ağaca çıktı!
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        Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Topçuyeni köyü kırsalında, sürü otlatan çobanın Kangal köpekleri, arazide vaşak görüp, peşine düştü.

        KANGALLARDAN KAÇIP AĞACA TIRMANDI

        DHA'da yer alan habere göre ormanın hayaleti olarak bilinen ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak, koşarak ağaca tırmandı.

        ÇOBANLAR KANGALLARI UZAKLAŞTIRDI

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        Kangallar da bir süre, ağacın altında bekleyerek vaşağın inmesini bekledi. Çobanların Kangal köpeklerini uzaklaştırılmasının ardından vaşak ağaçtan inerek bölgeden koşarak ayrıldı.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        O anlar, çobanlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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