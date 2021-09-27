Kontrollerinin, takiplerinin, daha kolay olabilmesi için yani her yavru köpeğin bir sağlık karnesinin, pasaportunun olması için bunların yapılması gerekiyor. Aşılarının takibi, sağlık durumunun takibi ve köpeğin kaybolma durumunda veya başka bir olay durumunda tanınabilmesi için bir çipin olması gerekiyor.