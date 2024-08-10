Kandıra'da 2 plaj hariç denize girme yasağına devam

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Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki Kerpe ve Kovanağzı plajları dışındaki tüm plajlarda olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle ilçe kaymakamlığı dün 1 gün süreyle denize girmeyi yasakladı.

Kaymakamlık olumsuz hava ve deniz şartlarının devam etmesi nedeniyle bugün de denize girmenin yasaklandığını açıkladı.

İlçedeki Cebeci, Bağırganlı, Kumcağız, Miço Koyu Kadınlar ve Seyrek Halk Plajları’nı kapsayan yasak ile ilgili yapılan açıklamada, "Hava-deniz şartları sebebiyle 10 Ağustos Cumartesi günü Kandıra ilçemizde bulunan Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın cankurtaran hizmeti verilen bölgelerde mantar dubalar içerisinde denize girmeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.