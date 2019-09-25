25 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Dün İstanbul'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve bu gece sabah saatlerine kadar artçı sarsıntılar İstanbul'da devam etti. 25 Eylül Türkiye'de meydana gelen son depremler...
KANDİLLİ RASATHANESİ 25 EYLÜL SON DEPREMLER - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.25 07:18:57 39.0027 26.7110 5.8 -.- 1.7 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.25 06:25:38 40.6348 28.1323 5.4 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.25 05:57:09 40.8888 28.2490 1.0 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.25 05:31:53 40.6887 32.9220 5.4 -.- 2.7 -.- ELDEN-ORTA (CANKIRI) İlksel 2019.09.25 04:01:41 36.2383 29.4975 22.4 -.- 2.9 -.- SARIBELEN-KAS (ANTALYA) İlksel 2019.09.25 03:11:58 39.4805 26.0962 2.8 -.- 2.2 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.09.25 02:31:21 38.8233 43.9010 16.3 -.- 2.0 -.- CIRAKKOY-OZALP (VAN) İlksel 2019.09.25 01:55:02 35.7992 28.2247 7.5 -.- 3.5 3.5 AKDENIZ İlksel 2019.09.25 01:09:26 40.8665 28.2433 7.2 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.25 00:47:56 40.8690 28.2830 11.8 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.24 23:57:33 40.8837 28.2590 8.9 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.24 23:09:00 40.8655 28.2628 9.3 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.24 23:05:50 38.5365 31.2460 6.4 -.- 2.0 -.- SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.09.24 22:52:27 38.8360 38.2322 9.4 -.- 2.5 -.- BOZAN-ARGUVAN (MALATYA) İlksel 2019.09.24 21:59:46 40.8782 28.2575 12.0 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.24 21:03:21 40.8962 28.2150 7.2 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.24 20:49:35 37.0680 35.6057 27.2 -.- 1.1 -.- CAMLICA-SARICAM (ADANA) İlksel 2019.09.24 18:47:02 40.8537 28.2612 8.3 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.24 18:05:10 40.8790 28.2338 14.9 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.24 16:53:16 40.8733 28.2173 9.8 -.- 2.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.24 16:37:36 39.0805 27.5733 0.0 -.- 1.7 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel 2019.09.24 16:21:48 36.0198 27.2553 7.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.24 16:09:51 40.8658 28.2843 12.3 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
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