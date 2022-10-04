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Kandil günleri ve tarihleri 2022 - 2023 (Hicri 1444) Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili ne zaman?

Muharrem Ayı'nın gelişiyle birlikte yeni hicri yıl da başlamış oldu. Yeni Hicri yılın başlamasıyla birlikte bu yıl içerisindeki dini günlerde özellikle kandil tarihleri de merak edilmeye başlandı. Peki, Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili ne zaman? İşte merak edilen kandil tarihleri...

04.10.2022 - 15:57 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2022 yılı içerisinde son kandil Ekim Ayı içerisinde idrak edilecek Mevlid Kandili'dir. Öte yandan yeni Hicri yılın yani 1444 yılının Kandil diğer kandilleri 2023 yılında idrak edilecek. İşte 2023 yılındaki kandil tarihleri ve önümüzdeki Mevlid Kandili tarihi...

  • Mevlid Kandili 7 Ekim Cuma yani bu hafta idrak edilecek.

    2023 yılındaki dini günler ve Kandil tarihleri ise şu şekilde:

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    2023 DİNİ GÜNLER LİSTESİ

    HİCRİ TARİHLER

    MİLADİ TARİHLER

    GÜN

    AY

    YIL

    GÜN

    AY-YIL

    HAF. GÜNÜ

    DİNİ GÜNLER

    01

    RECEB

    1444

    23

    OCAK-2023

    PAZARTESİ

    ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

    04

    RECEB

    1444

    26

    OCAK-2023

    PERŞEMBE

    REGAİB KANDİLİ

    26

    RECEB

    1444

    17

    ŞUBAT-2023

    CUMA

    MİRAC KANDİLİ

    01

    ŞABAN

    1444

    21

    ŞUBAT-2023

    SALI

     ..........

    14

    ŞABAN

    1444

    06

    MART-2023

    PAZARTESİ

    BERAT KANDİLİ

    01

    RAMAZAN

    1444

    23

    MART-2023

    PERŞEMBE

    RAMAZAN BAŞLANGICI

    26

    RAMAZAN

    1444

    17

    NİSAN-2023

    PAZARTESİ

    KADİR GECESİ