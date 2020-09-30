Bayern Münih ile Borussia Dortmund, Almanya Süper Kupası'nı kazanmak için karşı karşıya gelecek. Kanal D ekranından yayınlanacak olan maç şifresiz olarak verilecek. Allianz Arena'da oynanacak Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı bu akşam TSİ 21.30'da başlayacak. İşte 30 Eylül Kanal D canlı yayın akışı...

BAYERN MÜNİH - BORUSSİA DORTMUND MAÇI KANAL D EKRANINDA

Bayern Münih-Borusssia Dortmund arasında Bundesliga'da oynanan son iki maçı Bavyera ekibi kazandı. Geçtiğimiz yıl Süper Kupa maçında karşı karşıya gelen Bayern Münih Borussia Dortmund maçında kazanan taraf Borussia Dortmund olmuştu.

KANAL D YAYIN AKIŞI 30 EYLÜL 2020

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Tarım Bizim Geleceğimiz TV'DE İLK

21:30 Bayern Munih - Borussia Dortmund (Almanya Süper Kupası) Final Maçı

23:45 Yeni hayat

02:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

KANAL D HAKKINDA

Kanal D, Demirören Holding'in Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından biridir. Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, genelde dizi filmleriyle ön plana çıkmıştır ve 84 yerli ve 13 yabancı dizi ile, 93 yerli ve 9 yabancı dizi yayınlamış Show TV'den sonra en çok sayıda televizyon dizisi yayınlamış Türk televizyon kanalıdır. 2009 yılı itibarıyla Türkiye'de en çok izlenen kanal unvanını elde etmiştir. Kanal D, 1 Temmuz 2013'te 16:9 (geniş ekran) yayına geçti. 21 Mart 2018 tarihi itibariyle Demirören Medya Grubu'na satılmıştır. 3 Eylül 2018 tarihinde logosunu tekrar değiştirmiştir.

KANAL D HD

Kanal D, 1 Ekim 2006'da DHDTV adıyla yüksek çözünürlüklü yayınına başlamıştır. Kanal D HD, 18 Eylül 2014 tarihine kadar sadece D-Smart'ta 22. kanalda yayın yapmaktaydı. Fakat 18 Eylül 2014'te D-Smart'taki yayınını devam ettirerek Digiturk'te 324. kanala, Filbox'ta 21. kanala ve de Türksat 4A'da 12245 H 27500 5/6 frekansına şifresiz ve ücretsiz olarak eklenmişti. Fakat 1 Ekim 2014'te Türksat 4A uydusundaki şifresiz ve ücretsiz yayını ile Filbox'taki yayınını sonlandırmıştır. Kanal D HD, sadece D-Smart'ta 22. kanaldan ve de Digiturk'te 324. kanaldan izlenebilmekteydi. 6 Kasım 2015 tarihinde Türksat 4A'da şifresiz ve ücretsiz olmuştur. Kanal D HD şu anda D-Smart 22. kanal, Digiturk 24. kanal, Teledünya 25. kanal, Türksat TKGS 3. kanal, Türksat 4A 12245 H 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 22. kanal ve tivibu 23. kanaldan yayın yapmaktadır.

KANAL D FREKANS BİLGİLERİ

Frekans : 11976

Polarizasyon : H-Yatay

Kapsam : TR

SR : 27500

FEC : 5/6

V-PID : 101

A-PID : 201

Uydu : T4A



Kanal D HD Frekans Bilgileri 2020

Frekans : 12245

Polarizasyon : H-Yatay

Kapsam : TR

SR : 27500

FEC : 5/6

V-PID : 101

A-PID : 201

Uydu : T4A



Kanal D ve Kanal D HD Uydu Frekansı Nasıl Ayarlanır?

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