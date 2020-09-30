Bayern Münih ile Borussia Dortmund, Almanya Süper Kupası'nı kazanmak için karşı karşıya gelecek. Kanal D ekranından yayınlanacak olan maç şifresiz olarak verilecek. Allianz Arena'da oynanacak Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı bu akşam TSİ 21.30'da başlayacak. İşte 30 Eylül Kanal D canlı yayın akışı...
BAYERN MÜNİH - BORUSSİA DORTMUND MAÇI KANAL D EKRANINDA
Bayern Münih-Borusssia Dortmund arasında Bundesliga'da oynanan son iki maçı Bavyera ekibi kazandı. Geçtiğimiz yıl Süper Kupa maçında karşı karşıya gelen Bayern Münih Borussia Dortmund maçında kazanan taraf Borussia Dortmund olmuştu.
KANAL D YAYIN AKIŞI 30 EYLÜL 2020
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Tarım Bizim Geleceğimiz TV'DE İLK
21:30 Bayern Munih - Borussia Dortmund (Almanya Süper Kupası) Final Maçı
23:45 Yeni hayat
02:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
KANAL D HAKKINDA
Kanal D, Demirören Holding'in Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından biridir. Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, genelde dizi filmleriyle ön plana çıkmıştır ve 84 yerli ve 13 yabancı dizi ile, 93 yerli ve 9 yabancı dizi yayınlamış Show TV'den sonra en çok sayıda televizyon dizisi yayınlamış Türk televizyon kanalıdır. 2009 yılı itibarıyla Türkiye'de en çok izlenen kanal unvanını elde etmiştir. Kanal D, 1 Temmuz 2013'te 16:9 (geniş ekran) yayına geçti. 21 Mart 2018 tarihi itibariyle Demirören Medya Grubu'na satılmıştır. 3 Eylül 2018 tarihinde logosunu tekrar değiştirmiştir.
KANAL D HD
Kanal D, 1 Ekim 2006'da DHDTV adıyla yüksek çözünürlüklü yayınına başlamıştır. Kanal D HD, 18 Eylül 2014 tarihine kadar sadece D-Smart'ta 22. kanalda yayın yapmaktaydı. Fakat 18 Eylül 2014'te D-Smart'taki yayınını devam ettirerek Digiturk'te 324. kanala, Filbox'ta 21. kanala ve de Türksat 4A'da 12245 H 27500 5/6 frekansına şifresiz ve ücretsiz olarak eklenmişti. Fakat 1 Ekim 2014'te Türksat 4A uydusundaki şifresiz ve ücretsiz yayını ile Filbox'taki yayınını sonlandırmıştır. Kanal D HD, sadece D-Smart'ta 22. kanaldan ve de Digiturk'te 324. kanaldan izlenebilmekteydi. 6 Kasım 2015 tarihinde Türksat 4A'da şifresiz ve ücretsiz olmuştur. Kanal D HD şu anda D-Smart 22. kanal, Digiturk 24. kanal, Teledünya 25. kanal, Türksat TKGS 3. kanal, Türksat 4A 12245 H 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 22. kanal ve tivibu 23. kanaldan yayın yapmaktadır.
KANAL D FREKANS BİLGİLERİ
Frekans : 11976
Polarizasyon : H-Yatay
Kapsam : TR
SR : 27500
FEC : 5/6
V-PID : 101
A-PID : 201
Uydu : T4A
Kanal D HD Frekans Bilgileri 2020
Frekans : 12245
Polarizasyon : H-Yatay
Kapsam : TR
SR : 27500
FEC : 5/6
V-PID : 101
A-PID : 201
Uydu : T4A
Kanal D ve Kanal D HD Uydu Frekansı Nasıl Ayarlanır?
Uydu frekanslarını ayarlamak ve manuel olarak kanal eklemek için adımlar:
Ayarlar ya da Menü sekmesine girin
Uydu ayarları
Kanal Ekleme
Yukarıdaki frekans bilgileri girilecek
Ara
Yeni kanallar kanal listenizin en sonuna eklenecektir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!