Kanada’da soğuklar rekor üstüne rekor kırıyor

Kanada Meteoroloji Ajansının verilerine göre, ılıman iklimi ile bilinen British Columbia eyaletinin başkenti Vancouver’da, 26 Aralık Pazar günü son 50 yılın en soğuk günü yaşandı.
Vancouver’da en son 1971 yılında eksi 12,8 santigrat derece olarak kaydedilen soğuk hava, pazar günü eksi 15,3 santigrat ile rekor kırdı.
Aynı eyaletin 42 farklı bölgesinde, 27-28 Aralık tarihlerinde etkili olan dondurucu soğuklarda, 1968 yılından bu yana kaydedilmeyen rekor soğuklar yaşandı.
Kanada Meteoroloji Ajansı, Alberta eyaletinin başkenti Edmonton ile Calgary kentlerinde de eksi 50 santigrat dereceye kadar düşen ve rüzgarla birlikte eksi 56 santigrat derece hissedilen soğuklar için halkı uyardı.
Yapılan açıklamada, "Dışarıda yeterli önlemler alınmazsa dakikalar içinde donma ve hipotermi meydana gelebilir. Evcil hayvanlar ve açık hava hayvanları için barınak sağlayın. Olağan dışı soğuk havaya ve kuvvetli rüzgarlara hazırlıklı olun." denildi.
Ajans, Kuzey Kutbu rüzgarlarının bölgeyi kaplayarak sıcaklıkların düşmesine neden olduğunu, Manitoba ve Ontario'nun bazı bölgeleriyle birlikte Alberta, British Columbia ve Saskatchewan'ın bazı bölgelerinde sıcaklığın eksi 50 santigrat dereceye kadar düştüğünü duyurdu.
Kanada'da 2011 yılından bu yana ilk kez eksi 51 santigrat derecenin altında bir sıcaklık kaydedildiğini açıklayan ajans, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklığın da eksi 55 santigrat dereceye kadar düştüğünü bildirdi.
Kanada’nın Northwest Territories eyaletine bağlı Rabbit Kettle kentinde, 26 Aralık günü eksi 51,1 santigrat derece sıcaklık kaydedilmişti.
Aşırı soğukların yeni yıla kadar devam edeceği uyarısında bulunuldu.
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