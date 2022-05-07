Kanada’da 1,7 milyon kanatlı hayvan itlaf edildi

Kanada Gıda Denetleme Ajansı (CFIA) tarafından yapılan açıklamada, Kanadalı kümes hayvanları ve yumurta üreticilerinin, son derece bulaşıcı bir kuş gribi türü nedeniyle 1 milyon 740 bin 500 hayvanı itlaf etmek zorunda kaldığını kaydedildi.
Ajans açıklamasında, şu anda Kanada genelindeki kümes hayvanı çiftliklerinde H5N1 virüsünün neden olduğu yüksek derecede patojenik kuş gribi (HPAI) vakalarına müdahale edildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, H5N1 virüsünün dünyaya yayıldığı ve bu hayvanlara sahip olan herkesin kümes hayvanlarını korumak ve hastalıkları önlemek için biyogüvenliğe önem verilmesi istendi.
Alberta eyaletinin; itlaf edilen 900 bin kümes hayvanı ve salgından etkilenen 23 çiftlik ile ilk sırada yer aldığını ifade edilen açıklamada, bunu itlaf edilen 425 bin kümes hayvanı ve salgının görüldüğü 23 çiftlik ile Ontario eyaletinin izlediği belirtildi.
Verilere göre balgında 6 çiftlikte 225 bin hayvanın itlaf edildiği Quebec eyaleti üçüncü sırayı alırken; Quebec’i 7 çiftlik ve 110 bin itlaf edilen hayvanla Saskatchewan eyaleti takip etti.
British Columbia eyaletinde 7 çiftlikte 53 bin; Manitoba eyaletinde bir çiftlikte 15 bin ve Nova Scotia eyaletinde 2 çiftlikte 12 bin hayvan kuş gribi nedeniyle itlaf edildi.
Newfoundland-Labrador ve New Brunswick eyaletlerindeki birer çiftlikte de toplam 500 kümes hayvanı uzman ekiplerce itlaf edildi.
Şu anda Kuzey Amerika'daki tavuk ve hindi çiftliklerini etkileyen kuş gribi türünün, hem yabani hem de evcil kuşlar tarafından kolaylıkla yayılabileceğine işaret edilen açıklamada, önlem olarak halktan bahçelerine kuşlar için yemlik koymamaları ve olanları da kaldırmaları istendi.
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