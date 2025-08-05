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        Haberler Dünya Kanada, Gazze'ye havadan insani yardım ulaştırdı | Dış Haberler

        Kanada, Gazze'ye havadan insani yardım ulaştırdı

        Kanada, Gazze'de insani yardım ihtiyaçlarını gidermeye destek olmak için bölgeye havadan yardım ulaştırdıklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 02:27 Güncelleme: 05.08.2025 - 02:29
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        Kanada, Gazze'ye havadan insani yardım ulaştırdı
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        Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Savunma Bakanı David McGuinty, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, yardımın Kanada Silahlı Kuvvetlerine ait "CC-130J Hercules" tipi askeri nakliye uçağıyla Gazze Şeridi'ne bırakıldığı belirtildi.

        Yaklaşık 10 bin kilogram yardım malzemesinin bölgeye ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, İsrail hükümetinin sürdürdüğü kısıtlamalar nedeniyle kara yoluyla gıda ve tıbbi malzeme ulaştırmakta zorluk yaşayan insani yardım kuruluşlarının büyük engellerle karşılaştığına dikkat çekildi.

        Açıklamada, "Yardım engellemesi uluslararası insancıl hukukun ihlalidir ve derhal sona ermelidir." vurgusu yapıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #gazze
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