Kanada'daki orman yangınlarının etkilediği ABD'de 'kırmızı alarm' verildi, New York duman altında kaldı
413 orman yangının aktif olarak devam ettiği Kanada'dan yayılan dumanlar, ABD'nin birçok eyaletinde hava kalitesindeki düşüş nedeniyle kırmızı alarma neden oldu. New York birkaç saat içerisinde karanlığa gömüldü. 1 milyon kişiye Perşembe günü ücretsiz maske dağıtılacak.
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