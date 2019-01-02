Kanada'da her yılın ilk gününde yapılan Kutup Ayısı Dalışı'nda (Polar Bear Dip) binlerce kişi, soğuk havaya rağmen kendisini buz gibi sulara bıraktı. AA'nın haberine göre, ülkede bir gelenek olarak yaşatılan etkinlik, Vancouver, Halifax, Calgary, Toronto, Charlottetown ve Oakville kentlerinde büyük katılımla gerçekleşti.

Vancouver'da ilk kez 1920 yılında başlatılan Kutup Ayısı Dalışı, bu yıl 99'uncu kez düzenlenerek ülkedeki en eski organizasyon oldu. Ülkede kış şartlarının ağır geçtiği Charlottetown ve bazı kıyı kentlerinde de Kanadalılar, kalın buz katmanları kırılarak açıldıktan sonra soğuk sulara daldı.

OAKVİLLE'DE "SU İÇİN SU" ETKİNLİĞİ

Oakville sahilindeki Coronation Park'ta toplanan 5 bin kişiden 700'ü gruplar halinde göle girdi. Hava sıcaklığının 5 derece olduğu güneşli bir kış günündeki etkinlik boyunca farklı yaş gruplarında kostüm yarışması da düzenlendi.

Göle dalacak katılımcılara sıcak çikolata ve kahve ikram edilen etkinlikte, sandviç ve içecek satışı da yapıldı. Satışlardan elde edilen gelir, organizasyonun bağış kutusuna kaldı.