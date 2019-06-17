Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde insanın kanını donduran cinsten bir cinayet yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Mervan Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle annesi İnayet Ç.’yi (44) boynundan bıçaklayarak öldürdü. Polis merkezine gelen ihbarlar üzerine kısa sürede olay yerine polis ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA VE OĞUL TUTUKLANDI

İHA'da yer alan habere göre sağlık ekipleri, İnayet Ç.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili Mervan Ç. ve babası Mehmet Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve oğul çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.