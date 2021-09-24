'Yan bakma' kavgası feci bitti!

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde 1 ay önce çıkan yan bakma kavgası geçen hafta çarşamba günü kan donduran bir cinayetle bitti.

İHA'da yer alan habere göre Seyitnizam Mahallesi’nde tekrar karşılaşan Murat Ç. ve İbrahim H.B. kavga etti.

Çıkan kavga sonucu İbrahim H.B. kurşunların hedefi olurken, şüpheli Murat Ç. olay yerinden aracıyla kaçarak uzaklaştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Murat Ç. yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Kavga anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.