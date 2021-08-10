Motosikletli kadından yaşlı engelliye feci darp!

Denizli'de lenf kanseri tedavisi gören, diyabet, kolesterol ve tansiyon hastası da olan, yalnız yaşayan emekli işçi Mehmet Emin Seçgin (67), 29 Temmuz günü öğle saatlerinde, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde tekerlekli yürüteciyle yürüyüşe çıktı.
TEKME TOKAT VURUP DÜŞÜRDÜ
DHA'da yer alan habere göre bu sırada Nilgün Y. (42), 1 çocuk babası Seçgin'in yanından elektrikli bisikletiyle hızla geçti. Seçgin, arkasından bağırarak Nilgün Y.'yi uyarınca tartışma çıktı. Elektrikli bisikletinden inen Nilgün Y., Seçgin'e tekme ve tokat atıp, iterek düşürdü.
OLAY KAMERAYA DA YANSIDI
O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olayın ardından Denizli Devlet Hastanesi'nden darp raporu alıp, polise giden Mehmet Emin Seçgin, Nilgün Y.'den şikayetçi oldu.
"3 GÜN EVDEN ÇIKAMADIM"
Birçok hastalıkla mücadele ettiği için yürümekte güçlük çektiğini söyleyen Mehmet Emin Seçgin, yaşananlar için üzgün olduğunu belirtip, "Nilgün Y., elektrikli bisikletini üzerime doğru sürdü. Ben de arkasından söylendim. Tepki gösterip, uyarıda bulundum.
Daha sonra yanıma geldi, 'Sen bana küfrediyorsun' diyerek bağırmaya başladı. Ardından tekme ve tokat atarak beni darbetti. Boğazımı sıktı. İterek yere düşürdü. Tehditler savurdu. Yerdeyken de 'Kalk numara yapma' diye bağırdı. Yaşananlar nedeniyle 3 gün evden çıkamadım. Olayın ardından kendisinden şikayetçi oldum. Bana bunu yapan kişinin cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.
"BEN DE ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"
Nilgün Y. ise, asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtip, "Elektrikli bisikletimle kaldırımda ilerlerken Mehmet Emin Seçgin'in yaklaşık bir metre yanından geçtim. Arkamdan ağza alınmayacak şekilde küfretti.
Yanına gidip onu bu şekilde konuşmaması için uyardım. Eliyle beni itmeye başladı. Yakama yapıştı. Ettiği küfürlere dayanamadım. Kendimi korumak için müdahale ettim. Ben de kendisinden şikayetçi olacağım" dedi.
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