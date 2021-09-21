Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!

İHA

Antalya'da geçtiğimiz gün Manavgat Sorgun Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda garson olarak çalışmakta olan Kamil Tarık Albayrak, işyerinin ustabaşısı Lütfü Salman’ı boğazına dayadığı bıçakla rehin aldı.

ZANLI TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İHA'da yer alan habere göre yaklaşık 5 saat süren rehine olayı, ustabaşının Albayrak’ın dalgınlığından da yararlanarak her şeyi göze alıp bir anda elinden kurtulmasıyla son buldu.

Boynundan yaralanan Lütfü Salman Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken olayı uyuşturucu etkisiyle yaptığı belirlenen, üzerinde de bir miktar kristal olarak adlandırılan uyuşturucu ele geçirilen Kamil Tarık Albayrak ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

O DEHŞET SANİYE SANİYE KAMERADA

Olayın başlangıç anından itibaren restaurantta yaşananlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedildi.

CÜZDANINDAN PARALARI DA GASP EDİYOR

Görüntülerde, şaka gibi başlayan olayın nasıl bir rehine olayına dönüştüğü, ustabaşının boğazına bıçak dayanıncaya kadar olayın idrakine bile varamadığı, Kamil Tarık Albayrak’ın bıçağı boğazına dayamadan önce ustadan tehditle cüzdanında bulunan paraları aldığı görüldü.