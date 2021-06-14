Babasını öldürdü! Annesi ve ağabeyini bıçakladı! Akılalmaz tartışma!

AA

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde ilçe polis merkezi amirliğine gelen A.S. (18) babası, ağabeyi ve annesini bıçakla yaraladığını ihbar etti.

BABASINI 7 YERİNDEN BIÇAKLADI

AA'da yer alan habere göre Atatürk Mahallesi'ndeki eve giden polis ve sağlık ekibi, baba İsmail S.'nin 7 yerinden, ağabey Mehmet S'nin (22) kol ve bacağından, anne Ş.S'nin de bilek ve kolundan bıçakla yaralandığını belirledi.

AĞIR YARALANAN BABA ÖLDÜ

112 Acil Servis ekiplerince Köprübaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba İsmail S. (48) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

"ALKOL VE MÜZİK SESİ RAHATSIZ ETTİ" İDDİASI

Gözaltına alınan A.S'nin ifadesinde babası ve ağabeyiyle evde alkol almaları ve yüksek sesle müzik dinlemeleri nedeniyle tartıştığını söylediği öğrenildi.