İstanbul'da, dün sabah Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Aşık Paşa Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 3. katında bir kadın cinayeti meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre bankacı ve bir çocuk annesi 32 yaşındaki Pınar Baykan'a ulaşamayan iş arkadaşları polise haber verdi.

ÜÇ YERİNDEN BIÇAKLANIP ÖLDÜRÜLDÜ

Adrese giden polis ekipleri, genç kadının 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Olayın ardından genç kadının kocası ve kayınpederi gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda, cinayeti Pınar Baykan'ın eşi Erhan Baykan'ın işlediği ortaya çıktı.

CİNAYETİN NEDENİ YAŞANAN TARTIŞMA

Katil zanlısı koca polise verdiği ifadede, son günlerde eşiyle tartışmalar yaşadığını anlattı. Olaydan bir gün önce akşam saatlerinde tartıştıklarını söyleyen zanlı, sabah uyandıklarında yeniden tartışma yaşadıklarını belirtti. Sabah yaşanan tartışmanın ardından eşini bıçakladığını itiraf etti. Soruşturmanın ardından zanlı koca adliyeye gönderildi.