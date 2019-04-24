İstanbul'da Pendik ve Tuzla'da boş bir arazide F.Ç. isimli kadının pala ile katlettiği hayvanların iç organlarını aldığı ve daha sonra yediği iddiaları kan dondurdu. HayKonfed'in (ayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu) bölgedeki vatandaşların şikâyetleri üzerine ortaya çıkardığı akılmaz vahşet, geçen sene Pendik'te başladı. Bir köpeği keserken polis tarafından fark edilerek yakalanan F.Ç.'nin akıl hastası olduğu ileri sürüldü. F.Ç. emniyette akla ziyan bir ifade verip, köpeklerin iç organlarını yemeklerine katıp yediğini söyledi.

KAÇTIĞI BİNGÖL'DE DE HAYVANLARI KESTİ



F.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı ve ortadan kayboldu. Ardından ailesinin kayıp ilanı vermesiyle HayKonfed olarak başlatılan hukuki süreçte F.Ç nin İstanbul'dan Bingöl’e kaçtığı öğrenildi. Bunun üzerine HayKonfed tarafından Anadolu Başsavcılığı kanalı ile Bingöl Başsavcılığından yakalama kararı ile akıl hastanesine sevk edilmesi talep edildi. Kısa bir süre sonra Bingöl’de yine bir köpeği keserken yakalanan F.Ç., Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Ancak yaptığı vahşetlerle kan donduran F.Ç., ayakta 'Tedavi' uygulanarak hastaneden taburcu oldu ve katliamlarına devam etti.

KAYMAKAMLIK YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI



Geçen ocak ayında Tuzla’da bir ilkokulun bahçesinde kedi kestiği ileri sürülen F.Ç., 19 Mart'ta Okan Üniversitesi çevresinde bulunan boş arazide bir köpeği katletti. Ağaca bağladığı köpeği palayla kesen daha sonra da hayvanın organlarını çıkartarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaş şok geçirerek durumu derhal polis ekiplerine bildirdi. Bu olayın ardından HayKonfed, Tuzla Kaymakamlığını tüm süreç konusunda bilgilendirdi. Kaymakamlık, emniyet birimleriyle irtibata geçerek cani kadının yakalanması için çalışma başlattı. Tuzla Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadının evinden alınması için operasyon başlattı. Ancak cani kadın evinde bulunamadı. Bunun üzerine yine HayKonfed avukatları, kadının yine Bingöl'e kaçma ihtimali üzerine hakkında yakalama kararı çıkarttı.

TUZLA'DA BİR KÖPEK SON ANDA ELİNDEN ALINDI



Cani kadın son olarak 4 gün önce Tuzla’da kesmeye çalıştığı bir köpeği çevredeki vatandaşlar kurtardı. Yaralı kurtulan köpek Tepeören Bakımevinde tedavi altına alınırken, cani yine kaçtı. HayKonfed'den alınan bilgiye göre, aynı gün gece polisin operasyonuyla yakalanan seri hayvan katili cani F.Ç. ve vasileri, 21 Nisan 2019 tarihinde "Cumhurbaşkanına hakaretten" mahkemeye çıkarıldı. HayKonfed avukatlarının da bulunduğu adliyede F.Ç. "Beni hapse atmayın, hastayım, beni akıl hastanesine kapatın" dedi. Görülen dava sonucunda F.Ç. akıl hastanesine kapatılmak üzere gözaltına alındı.

'UMARIZ BU CANİ TEKRAR SERBEST KALMAZ'



HayKonfed, yaşanan vahşet sürecini ve davayı şöyle değerlendirdi: "Cumhurbaşkanına ve devletin iradesine hakaret suçları olduğundan adli süreç devam edecek. Cani F.Ç., 21 gün süresince Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine kapatılarak, bu süre zarfında cezai ehliyetinin ve akıl sağlığının kontrolleri yapılacak. 3 hafta sonunda ne olacağını kimse bilmiyor. Daha önce Elazığ Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildiğinde, ayakta tedavi ile bırakılmıştı. O da hastaneye tedaviye gidip gelirken kedi ve köpek kesmeye devam etti. Umarız, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği bu caniyi tekrar serbest bırakmaz. Kanuni vasisi ise yasal görevini yapmadığı için şahıs hayvanları keserek dolaşmaya devam ediyor. Bunun için de yasal işlem yapılmadı. Bundan sonraki süreçte, serbest bırakılmaması için hep birlikte uğraşmamız gerek."