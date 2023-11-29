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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi

        Rize'de dere yatağına düşen kamyonetin sürücüsü öldü

        Rize'de dere yatağına düşen kamyonetin sürücüsü Engin Molayusufoğlu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 19:08 Güncelleme: 29.11.2023 - 19:08
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        Kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi
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        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarışimşir köyünde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada, ilçe merkezinden köye giden Engin Molayusufoğlu (62) idaresindeki kamyonet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yamaçtan dere yatağına düştü.

        Yoldan geçenlerin ihbarıyla bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtan çıkardıkları sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Savcılık incelemesi sonrası sedye ile cenaze aracına taşınan Engin Molayusufoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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