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        Haberler Gündem Ankara Kamyon TIR'a arkadan çarptı; 1 ölü, 1 yaralı - Güncel haberler

        Kamyon TIR'a arkadan çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

        Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, kamyonun park halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada 48 yaşındaki Tuncay Acun hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 19:44 Güncelleme: 04.04.2024 - 19:44
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        Kamyon TIR'a arkadan çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
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        Kaza, akşam saatlerinde Ankara- Aksaray E- 90 karayolu Şeker Mahallesi'nde meydana geldi.

        Tuncay Acun yönetimindeki kamyon, yol kenarında park halinde bulunan E.Ç. yönetimdeki TIR'a arkadan çarptı.

        Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelene sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kamyon sürücüsü Tuncay Acun'un yaşamını yitirdiği belirlendi, TIR sürücüsü ise yaralandı.

        Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tuncay Acun'un cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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