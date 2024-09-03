Kamuran Yarkın'a veda
Şarkıcı Ferda Anıl Yarkın'ın babası, usta bestekâr Kamuran Yarkın, son yolcuğuna uğurlandı
- 1
Şarkıcı Ferda Anıl Yarkın'ın babası bestekâr Kamuran Yarkın, 86 yaşında vefat etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesabından Yarkın'ın vefatına ilişkin başsağlığı mesajı yayımlayarak; "Türk sanat müziğinin usta bestekarlarından Kamuran Yarkın'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.
- 2
Kamuran Yarkın, son yolcuğuna uğurlandı. Ferda Anıl Yarkın, yaptığı açıklamada, değerli bir besteci olan babasını kaybettiğini belirterek; "Söylenecek çok fazla bir şey yok. Allah'a çok şükür onun evladı olmuşuz. Kendisi bizi müzisyen olarak yetiştirdi. Hepimiz şu an onun sayesinde bir yerlerdeyiz. İnşallah onu aratmayacak işler yaparız. Bizim yaptığımız besteler, hep ondan kaynaklanıyor ve ben de onun anısına bir eser yapmak istiyorum" dedi.
- 3
Şarkıcı Burak Kut, Kamuran Yarkın'ın önemli öğrenciler yetiştirdiğini dile getirerek; "Kamuran Yarkın, öğrencilerine kattıkları ve eserleriyle hafızalarımızda yer alacak. Bunun yanı sıra Yarkın ailesi benim çok kıymetli dostlarımdı. Kamuran Yarkın, benim için de baba sayılırdı. Çok güzel meşklerimiz vardı. O, hatıralarımızda ve yüreğimizde yaşayacak. Başta Ferda olmak üzere, ailesine sabırlar diliyorum" diye konuştu.
-
- 4
Müzisyen Zeynep Mansur da, "Kamuran Yarkın, sevdiğim bir dostumun babası ve çok değerli müzisyen büyüğümdü. Kendisini rahmetle anıyorum. Biz de onun eserlerini bundan sonra yaşatacağız. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
- 5
Şarkıcı Ali Güven ise ünlü bestecinin vefatından dolayı üzgün olduğunu vurgulayarak, "Hocamızı, atamızı, çok değerli bir büyüğümüzü kaybettik ve onun ağırlığını da hissediyoruz. Yeri kolay dolmayacak. Ailesinin ve bütün sanat camiasının başı sağ olsun" dedi.
- 6
Kamuran Yarkın'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Sahrayıcedid Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Sanatçı, 28 Ocak 1938'de İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. Annesinin ud ezgileri eşliğinde büyüyen Yarkın, 1945'ten itibaren Şuayb Erkutlu'dan ders almaya başladı.
Kamuran Yarkın, 1954 - 1957 arasında Albay Süleyman Bey'den ve Binbaşı İlhan Bey'den tanbur dersleri aldı. İlk bestesini 1951'de kaleme alan Yarkın, 1962'den sonra Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne girdi ve sanat hayatı boyunca, 'Ayrılık Rüzgarı Gönlüme Doluyor', 'Sisli Bir Hayal Gibi İçimde Hatıralar', 'Sen Aşkın Sırrına Erdin Ezelden' gibi birçok besteye imza attı.
-