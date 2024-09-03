Kamuran Yarkın'a veda

Kamuran Yarkın, son yolcuğuna uğurlandı. Ferda Anıl Yarkın, yaptığı açıklamada, değerli bir besteci olan babasını kaybettiğini belirterek; "Söylenecek çok fazla bir şey yok. Allah'a çok şükür onun evladı olmuşuz. Kendisi bizi müzisyen olarak yetiştirdi. Hepimiz şu an onun sayesinde bir yerlerdeyiz. İnşallah onu aratmayacak işler yaparız. Bizim yaptığımız besteler, hep ondan kaynaklanıyor ve ben de onun anısına bir eser yapmak istiyorum" dedi.