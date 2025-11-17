Kamuran Akkor’dan Demet Özdemir’e övgü dolu sözler

Usta sanatçı Kamuran Akkor, sahne aldığı mekânda sevenleriyle buluştu. Konseri seyretmeye gidenler arasında ünlü oyuncu Demet Özdemir de yer aldı. Konser sonrası kuliste bir araya gelen ikili, birlikte fotoğraf çekildi. Akkor, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak Özdemir’e övgüler yağdırdı.

Kamuran Akkor paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Başarısı, yeteneği ve güzelliğiyle ülkemizi yurt dışında da gururla temsil eden güzel prensesimiz, canım Demetciğim, dün gece kıymetli dostlarıyla birlikte konser sahnemi onurlandırdı. Mütevazılığı, zarafeti, sevgisi ve saygısıyla kalbimde ayrı bir yeri olan, projelerini her zaman büyük bir beğeniyle takip ettiğim sevgili Demet’e bir kez daha teşekkür ediyorum; onun yürekten sevgisini ben de aynı şekilde yüreğimden paylaşıyorum."

Demet Özdemir ise Akkor’un bu samimi sözlerine sosyal medya hesabından yanıt vererek; "Ah Kamuran Hanım… Büyük bir onurdur sizden bunları duymak… Hep olun, hep" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram