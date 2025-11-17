Habertürk
        Haberler Magazin Kamuran Akkor’dan Demet Özdemir’e övgü dolu sözler - Magazin haberleri

        Kamuran Akkor’dan Demet Özdemir’e övgü dolu sözler

        Kamuran Akkor, sahnesine konuk olan Demet Özdemir'e sosyal medya hesabından övgü dolu sözlerle teşekkür etti. Özdemir ise Akkor'un bu paylaşımına; "Büyük bir onurdur sizden bunları duymak" sözleriyle karşılık verdi

        Giriş: 17.11.2025 - 20:24 Güncelleme: 17.11.2025 - 20:24
        Demet Özdemir'e övgü dolu sözler
        Usta sanatçı Kamuran Akkor, sahne aldığı mekânda sevenleriyle buluştu. Konseri seyretmeye gidenler arasında ünlü oyuncu Demet Özdemir de yer aldı. Konser sonrası kuliste bir araya gelen ikili, birlikte fotoğraf çekildi. Akkor, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak Özdemir’e övgüler yağdırdı.

        Kamuran Akkor paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Başarısı, yeteneği ve güzelliğiyle ülkemizi yurt dışında da gururla temsil eden güzel prensesimiz, canım Demetciğim, dün gece kıymetli dostlarıyla birlikte konser sahnemi onurlandırdı. Mütevazılığı, zarafeti, sevgisi ve saygısıyla kalbimde ayrı bir yeri olan, projelerini her zaman büyük bir beğeniyle takip ettiğim sevgili Demet’e bir kez daha teşekkür ediyorum; onun yürekten sevgisini ben de aynı şekilde yüreğimden paylaşıyorum."

        Demet Özdemir ise Akkor’un bu samimi sözlerine sosyal medya hesabından yanıt vererek; "Ah Kamuran Hanım… Büyük bir onurdur sizden bunları duymak… Hep olun, hep" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

