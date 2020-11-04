Kamuda uzaktan çalışma sistemi nasıl olacak? Sorusu İstanbul'da koronavirüse karşı alınan yeni tedbirlerin açıklanmasının ardından merak konusu oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da bulunması nedeniyle salgının önüne geçilebilmesi adına yeni kısıtlamalar getirdi. İşte, kamuda çalışma saatleri ve uzaktan çalışma sistemi hakkında detaylar...

KAMUDA UZAKTAN ÇALIŞMA SİSTEMİ NASIL OLACAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız 28 Eylül'den itibaren kademeli mesai uygulamasına geçti. Salgının etkilerini azaltacak biçimde bugünden itibaren tüm kamu ve kuruluşlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma kapsamını genişletiyoruz." dedi.

'TÜM KAMU KURUMLARI DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞACAK'

60 yaş ve üstü çalışanlar (İdareci pozisyonda olanlar hariç) hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar, 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılarak, evden çalışabilecekler.