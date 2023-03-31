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Kamu bankalarında sermaye artırım çalışması tamamlandı

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının çekirdek sermayelerinin toplam 111,7 milyar lira artırılması için gerekli çalışmaları tamamladığını duyurdu

Giriş: 31.03.2023 - 09:12 | Güncelleme: ABONE OL
Kamu bankalarında sermaye artırım çalışması tamamlandı
AA

TVF sitesinden yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"TVF'nin finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonu doğrultusunda Ziraat Bankası A.Ş, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla çekirdek sermayelerinin toplam 111,7 milyar TL artırılması için gerekli çalışmalar tamamlandı.

Bu kapsamda, Ziraat Bankası A.Ş'ye 49,7 milyar lira ,Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye 30 milyar lira ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'ya 32 milyar lira qçekirdek sermaye artırımı yapılmış olup, TVF'nin Türkiye Halk Bankası A.Ş'deki ortaklık payı yüzde 87,7’den yüzde 91,5'e, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O’'daki ortaklık payı ise yüzde 64,8’den yüzde 74,8'e yükselmiştir.

Gerçekleştirilen güçlü sermaye artışı ile kamu bankalarının sermaye yeterlilik rasyolarının iyileştirilmesinin yanı sıra, küresel piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalara karşı bankaların finansal gücünün artırılması ile büyüme stratejilerine katkı sağlanması, reel sektörün desteklenmesi ve ülkemizde meydana gelen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın finansman ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir.

Söz konusu işlemin finansmanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ikrazen ihraç edilen özel tertip Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin piyasa rayicinden bankalara satışından elde edilecek nakitle karşılanacaktır. "

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