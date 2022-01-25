Stadyum girişinde izdiham: 7 kişi öldü!

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Kamerun ile Komorlar arasında Yaounde Olembe Stadyumu'nda oynanan yarı final maçı öncesinde giriş kapısında çıkan izdiham nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı, 7 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun ile Komorlar arasında oynanan maç öncesinde giriş kapısında izdiham oluştu.

İzdihamda çok sayıda kişi yaralandı, 7 kişi hayatını kaybetti.Yaralıların başkent Yaounde Messa Devlet Hastanesine nakil işlemleri sürüyor.

Kamerun, 1972'den beri ilk kez kıta şampiyonasına ev sahipliği yapıyor, başkent Yaounde'deki gösteriye 50 binden fazla kişi katıldı.

Stadyumun kapasitesinin 48 bin kişi olduğu belirtilirken, izdihamın görevlilerinin kapıları kapattığında meydana geldiği ifade edildi.

Bir sağlık görevlisi, "Yaralılardan bazıları çaresiz durumda." Onları özel bir hastaneye tahliye etmemiz gerekecek." dedi.