Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Kamerun'da 35 taksici ıssız yerlerde ölü bulundu! | Dış Haberler

        Kamerun'da 35 taksici ıssız yerlerde ölü bulundu!

        Kamerun'un başkenti Yaounde'de son 2 ayda 35 taksi şoförü ıssız yerlerde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 23:30 Güncelleme: 12.11.2024 - 23:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamerun'da 35 taksici ıssız yerlerde ölü bulundu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kamerun Taksiciler Birliği Başkanı Pepouna Mama Bakayoko, son aylarda Yaounde'de işlenen taksici cinayetleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Son iki ayda Yaounde'nin ıssız bölgelerinde 35 taksicinin cesedinin bulunduğunu belirten Bakayoko, kayıp 3 taksicinin arama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

        Bakayoko, güvenlik güçleri ile ortak çalışma yürüttüklerini vurgulayarak şu ana kadar 8 şüphelinin gözaltına alındığını ve sorgularının sürdüğünü söyledi.

        Taksicilerin son 2 aydır zor günler geçirdiğine dikkati çeken Bakayoko, "Taksicilerimiz araçlarına müşteri olarak binen haydutlar tarafından kaçırılıyor, şehirlerin ıssız yerlerine götürülerek ellerindeki değerli eşyalar ve araçları alındıktan sonra olay yerinde öldürülüyor ya da elleri ayakları bağlanarak ölüme terk ediliyor." dedi.

        REKLAM

        TAKSİCİLER EVLERİNE GERİ DÖNEMEMEKTEN KORKUYOR

        Kamerunlu Taksici Boyudu Josef de ailesinin geçimi sağlayabilmek için 20 yıldır taksicilik yaptığını anlattı.

        Josef, "Artık güvende değiliz." diye konuştu.

        Eskiden gece geç saatlere kadar çalışabildiğini vurgulayan Josef, taksici cinayetlerinden sonra eve geri dönememekten korktuğu için geç saatlere kadar çalışamadığını söyledi.

        Başka bir taksici Nvondo Ludovic de son günlerde birçok meslektaşının hayatını kaybettiğini dile getirdi.

        Ludovic, artık herkesi taksilerine kabul edemediklerini ve bu nedenle gelirlerinin düştüğünü belirterek, "Devletimizin bize acil yardım etmesini istiyoruz." dedi.

        Şehir içi ulaşımın sadece taksilerle sağlandığı Kamerun'da taksiler, klasik ve moto-taksi olmak üzere ikiye ayrılıyor.

        Sarı renkteki klasik taksilerin gündüz tarifesi 250 frank (13,90 Türk lirası), akşam tarifesi de 300 franktan (16,68 Türk lirası) ücretlendirilse de fiyatlar, yolun uzunluğuna göre değişiyor.

        Birçok kişinin ayna anda yolculuk yaptığı taksilerde yaklaşık 2 dolar ödendiğinde tek başına yolculuk da mümkün

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YSK'dan 'elektronik oy verme sistemi' iddialarına açıklama
        YSK'dan 'elektronik oy verme sistemi' iddialarına açıklama
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Trump'ın kabinesi belli oluyor
        Trump'ın kabinesi belli oluyor
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        TÜİK'e 'enflasyon hesabı' davası
        TÜİK'e 'enflasyon hesabı' davası
        8 sosyal medya fenomenine erişim engeli
        8 sosyal medya fenomenine erişim engeli
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        First Lady’ler arasında gerginlik
        First Lady’ler arasında gerginlik
        "Galatasaray yüzünden ayrıldım"
        "Galatasaray yüzünden ayrıldım"
        Montella için Roma iddiası!
        Montella için Roma iddiası!
        Kumar reklamları yeni değil
        Kumar reklamları yeni değil
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Habertürk Anasayfa