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        Haberler Spor Futbol Kamerun: 2 - Zimbabve: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Kamerun: 2 - Zimbabve: 1 | MAÇ SONUCU

        2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri J Grubu'ndaki son maçında Kamerun, evinde Zimbabve'yi 2-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın eski futbolcuları Vincent Aboubakar ve Kevin N'Koudou'nun golleriyle kazanan Kamerun, puanını 14'e yükselterek grubu lider bitirdi. Zimbabve ise 9 puanla 2. sırada yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 22:10 Güncelleme: 19.11.2024 - 22:10
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        Aboubakar ve N'Koudou, Kamerun'u sırtladı!
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        2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri J Grubu'ndaki son maçta Kamerun ile Zimbabve karşı karşıya geldi. Ahmadou Ahidjo Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Kamerun oldu.

        Kamerun'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Hatayspor'da forma giyen Vincent Aboubakar ve 23. dakikada Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kevin N'Koudou attı.

        73. dakikada Terrence Dzvukamanja'nın golü Zimbabve'nin yenilgisini önleyemedi.

        Kamerun bu galibiyetle puanını 14'e çıkardı ve J Grubu'nu lider olarak bitirdi. 9 puanda kalan Zimbabve 2. sırada yer aldı.

        Grubu ilk ikide bitiren iki takım da 21 Aralık 2025 ile 18 Ocak 2026 tarihleri arasında Fas'ın ev sahipliğini yapacağı 2025 Afrika Uluslar Kupası'na katılmaya hak kazandı.

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