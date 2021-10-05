Kamerasız odada polis dayağı iddiası

Zafer Samancı'nın özel haberine göre olay Konya'nın Karapınar ilçesinde 15 Eylül gecesi meydana geldi. Trafik kazasına karışan ve karşı tarafla aralarında kavga çıkan M.A.Ö. ve arkadaşları, Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Alkollü olduğu öne sürülen kişilerden M.A.Ö., amcasının oğlu Abdulsamet Özüdoğru'yu telefonla arayarak polislerin kendisini darp ettiğini iddia ederek yardım istedi. Hastaneye gelen Abdulsamet Özüdoğru, polislere tepki gösterdi. İddiaya göre Abdulsamet Özüdoğru, bekçinin kendisine seslenmesi ile kamera olmayan resüsitasyon odasına alındı.
O ODADAN TOPALLAYARAK ÇIKTI
İddialara göre kamera olmayan bu odada Abdulsamet Özüdoğru, polis ekipleri tarafından darp edilmeye başlandı. Yaralı için hastanede bulunan ve sesleri duyunca odaya girmeye çalışan yakınları uzaklaştırıldı. Abdulsamet Özüdoğru, o odadan topallayarak çıkarıldı ve emniyete götürüldü. Bu sırada olaya tepki gösteren yüzde 35 engelli hastane personeli C.C. de polis tarafından gözaltına alındı ve iddiaya göre o da polis aracında şiddet gördü. İki kişi de darp raporu alarak şikayetçi oldu.
"SİZDEN ŞİKAYETÇİYİM DEDİM DARP EDİLDİM"
Başından geçenleri Habertürk'e anlatan Abdulsamet Özüdoğru, "Polislere sordum, kavga olan yerde neden bu insanları darp ettiniz diye. 'Sana ne, sen karışma' dediler. 'Sizi şikayet edeceğim' deyince acil girişinde kamera olmayan odaya beni çağırdılar. 5-6 polis arkamdan geldi. 'Niye böyle yaptın, nasıl böyle konuşursun?' dediler, aynı zamanda küfür ediyorlardı. Bana karşı tavırlarından beni dövme niyetinde olduklarını anladım ben de kendimi korumaya ve savunmaya çalıştım. Ancak o anda ellerime kelepçe taktılar ve beni o şekilde dakikalarca darp ettiler yere yatırıp kafama ayaklarıyla bastılar. Babamlar ve amcalar da oradaydı, odaya girmeye çalıştılar ama içeri almadılar. Her bir polis başka kapıları kapattı ve içeri kimse girmesin diye tuttular. Bu olay 5'er dakika arayla defalarca yaşandı. O polislerden sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.
Avukat Yahya Özüdoğru da müvekkillerinin polisler tarafından darp edildiğini ve bu konuda gereken adli süreci başlattıklarını söyledi. Olayın işkence suçu olduğunu belirterek sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti. Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!