Kamerasız odada polis dayağı iddiası

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Zafer Samancı'nın özel haberine göre olay Konya'nın Karapınar ilçesinde 15 Eylül gecesi meydana geldi. Trafik kazasına karışan ve karşı tarafla aralarında kavga çıkan M.A.Ö. ve arkadaşları, Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Alkollü olduğu öne sürülen kişilerden M.A.Ö., amcasının oğlu Abdulsamet Özüdoğru'yu telefonla arayarak polislerin kendisini darp ettiğini iddia ederek yardım istedi. Hastaneye gelen Abdulsamet Özüdoğru, polislere tepki gösterdi. İddiaya göre Abdulsamet Özüdoğru, bekçinin kendisine seslenmesi ile kamera olmayan resüsitasyon odasına alındı.

O ODADAN TOPALLAYARAK ÇIKTI

İddialara göre kamera olmayan bu odada Abdulsamet Özüdoğru, polis ekipleri tarafından darp edilmeye başlandı. Yaralı için hastanede bulunan ve sesleri duyunca odaya girmeye çalışan yakınları uzaklaştırıldı. Abdulsamet Özüdoğru, o odadan topallayarak çıkarıldı ve emniyete götürüldü. Bu sırada olaya tepki gösteren yüzde 35 engelli hastane personeli C.C. de polis tarafından gözaltına alındı ve iddiaya göre o da polis aracında şiddet gördü. İki kişi de darp raporu alarak şikayetçi oldu.

"SİZDEN ŞİKAYETÇİYİM DEDİM DARP EDİLDİM"

Başından geçenleri Habertürk'e anlatan Abdulsamet Özüdoğru, "Polislere sordum, kavga olan yerde neden bu insanları darp ettiniz diye. 'Sana ne, sen karışma' dediler. 'Sizi şikayet edeceğim' deyince acil girişinde kamera olmayan odaya beni çağırdılar. 5-6 polis arkamdan geldi. 'Niye böyle yaptın, nasıl böyle konuşursun?' dediler, aynı zamanda küfür ediyorlardı. Bana karşı tavırlarından beni dövme niyetinde olduklarını anladım ben de kendimi korumaya ve savunmaya çalıştım. Ancak o anda ellerime kelepçe taktılar ve beni o şekilde dakikalarca darp ettiler yere yatırıp kafama ayaklarıyla bastılar. Babamlar ve amcalar da oradaydı, odaya girmeye çalıştılar ama içeri almadılar. Her bir polis başka kapıları kapattı ve içeri kimse girmesin diye tuttular. Bu olay 5'er dakika arayla defalarca yaşandı. O polislerden sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.

Avukat Yahya Özüdoğru da müvekkillerinin polisler tarafından darp edildiğini ve bu konuda gereken adli süreci başlattıklarını söyledi. Olayın işkence suçu olduğunu belirterek sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti. Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.