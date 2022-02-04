Galası yapıldı

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Nilgün Belgün ile Bekir Aksoy'un dans performanslarıyla birlikte kadın - erkek ilişkilerine eğlenceli bir yorum getirdiği tiyatro oyununun galasına sanat dünyası yoğun ilgi gösterdi.

Geceye Demet Akbağ, Oya Başar, Emel Müftüoğlu, Nevra Serezli, Oktay Kaynarca, Meltem Cumbul, Saba Tümer, Atilla Atasoy, Volkan Severcan, Ceyhun-Begüm Fersoy, Mustafa Denizli, Hıncal Uluç, Begüm Öner, Fulden Akyürek, İlkin Tüfekçi, Bestemsu Özdemir, Sedef İybar, Aydan Şener, Cihat Tamer, Nedim Saban, Orçun Kaptan, Damla Cercisoğlu, Gülgün Çavuşoğlu, Nazife Aksoy katıldı.

Demet Akbağ - Oya Başar

Oyunun finalinde tüm seyirciler, Nilgün Belgün ile Bekir Aksoy'u dakikalarca alkışladı. Peter Quilter'in orijinal hikâyesinden Zeynep Anacan'ın çevirisi, Serkan Budak’ın uyarlaması ve yönetmenliği ile sahnelenecek 'Kalpten Kalbe’nin yapımcılığı Epizot Görsel Sanatlar'a, müzik direktörlüğü ise Metin Özülkü'ye ait.

İstanbul dışındaki sevenlerinin de karşısına çıkmak için gün sayan Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy'un turne takvimi şu şekilde; 20 Şubat İstanbul Kozzy Kültür Merkezi, 22 Şubat Bursa, 24 Şubat İzmit, 26 Şubat Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, 27 Şubat Antalya ve 28 Şubat Denizli.