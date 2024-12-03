Kalpazan'da dün akşam neler oldu? Kalpazan 7. bölüm izle
Kalpazan dün akşam yeni bölümü ile Show TV ekranlarına geldi. Dizinin son bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için son bölüm siteye yüklendi. İşte, Kalpazan 7. bölüm tek parça ve HD kalitesinde izleyebileceğiniz link...
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Show TV'nin başarılı yapımlarından biri olan Kalpazan, 7. bölümü ile dün akşam ekranlara geldi. Peki, yeni bölümde neler oldu? İşte, yeni bölüm özeti ve Kalpazan 7. bölümü kesintisiz ve tek parça izleyebileceğiniz link...
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KALPAZAN 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Tarık, Adem’den parayı artık onun için basmasını ister. Para basan bir kalpazanın her daim iyi bir bankacıya ihtiyacı olduğunu söyler.
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KALPAZAN SON BÖLÜM ÖZETİ
Adem ise Tarık’ın kendisi hakkında her şeyi bilmesinden dolayı şaşkındır; ancak kararı nettir. Tarık’ın kendisinden de kızından da uzak durmasını ister.
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Bir yandan Adem de Tarık’ı araştırmaya başlar. Kartal, Mesut ve Adem bastıkları parayı bir web sayfası içinde satarak sahte parayı gerçek paraya çevirmeye karar verirler.
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Ancak bu sistem, peşinden yeni sorunları da getirir. Adem bastığı paraları satmaya başlar ancak tüm ülke artık bu paraları basan kalpazanın peşine düşer.
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Ayşe hem emniyetteki görevini hem de kızı Duru’nun velayetini kaybeder. Bu onun gerçek suçluları bulma kararlılığının altını çizer. Tarık’ın Bayram’la bağının ne olduğunu anlamaya çalışan Adem en sonunda bu bağı çözer.
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KALPAZAN 7. BÖLÜM İZLE
Kalpazan 7. bölümü tek parça ve HD kalitesinde izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.