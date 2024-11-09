'Kalpazan'ın, 4'üncü bölümünde 2'nci tanıtım yayımlandı

SHOW TV'de ekrana gelen ve O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizi 'Kalpazan'ın, 4'üncü bölüm 2'nci tanıtımı yayımlandı.

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Yayımlanan tanıtımda Bulgary Bayram, Adem'i kaçırıyorken Adem'in öldürdüğünü sandığı Mesut'un onu kurtarması dikkat çekiyor. Kartal, Ayşe ile arasını düzeltmeye çalışıyorken Adem'in de artık eskisi gibi düzgün biri olmayacağının sinyalleri veriliyor. Tanıtımın finalinde Canan, Adem'i artık hayatında görmek istemezken Adem'in neler yapacağı merak konusu oluyor.

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'KALPAZAN'IN 4'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Bayram, Adem'e daha fazla para basması için baskı yapar. Ancak Adem, o tarz bir adam olmadığını söyleyerek Bayram'ı reddeder. Bayram'ın adamları, Adem'i alıp onu uzakta bir çöp konteynırının içine atarlar. Baygın haldeki Adem gittikçe nefes alamaz hale gelir ve yavaş yavaş gözleri kapanmaya başlarken bir gölge onu kurtarır.