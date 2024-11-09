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        Haberler Televizyon 'Kalpazan'ın, 4'üncü bölümünde 2'nci tanıtım yayımlandı

        'Kalpazan'ın, 4'üncü bölümünde 2'nci tanıtım yayımlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kalpazan'ın, heyecanla beklenen 4'üncü bölümünde 2'nci tanıtım yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 00:06 Güncelleme: 09.11.2024 - 00:40
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        SHOW TV'de ekrana gelen ve O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizi 'Kalpazan'ın, 4'üncü bölüm 2'nci tanıtımı yayımlandı.

        Yayımlanan tanıtımda Bulgary Bayram, Adem'i kaçırıyorken Adem'in öldürdüğünü sandığı Mesut'un onu kurtarması dikkat çekiyor. Kartal, Ayşe ile arasını düzeltmeye çalışıyorken Adem'in de artık eskisi gibi düzgün biri olmayacağının sinyalleri veriliyor. Tanıtımın finalinde Canan, Adem'i artık hayatında görmek istemezken Adem'in neler yapacağı merak konusu oluyor.

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        'KALPAZAN'IN 4'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Bayram, Adem'e daha fazla para basması için baskı yapar. Ancak Adem, o tarz bir adam olmadığını söyleyerek Bayram'ı reddeder. Bayram'ın adamları, Adem'i alıp onu uzakta bir çöp konteynırının içine atarlar. Baygın haldeki Adem gittikçe nefes alamaz hale gelir ve yavaş yavaş gözleri kapanmaya başlarken bir gölge onu kurtarır.

        Bu sırada Kartal, abisinin izini bulmaya çalışıyordur. Ayşe ise fizik tedaviler sonrası artık iyileşmiştir ve Kartal'ı araştırmaya başlar. Artık yürüyebilen Ayşe, Bulgary’nin de peşini bırakmayacaktır ve ona ulaşmak için Kartal’ı gizli takibe alarak hiç beklemediği bir bilgiye ulaşır. Canan ise Adem’in boşanmak istiyorum demesine hırslanmış, bundan sonra kendi istediği hayatı yaşamayı kafasına koymuştur.

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        'Kalpazan' dizisinin kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda), Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Kalpazan' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        Kalpazan 4'üncü Bölüm 2'nci Tanıtımı;

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        #KALPAZAN

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