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        Haberler Televizyon 'Kalpazan'dan yeni tanıtım - Magazin haberleri

        'Kalpazan'dan yeni tanıtım

        SHOW TV'nin bu akşam başlayacak olan yeni dizisi 'Kalpazan'ın yeni tanıtımı yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 18:18 Güncelleme: 21.10.2024 - 18:18
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        'Kalpazan'dan yeni tanıtım
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        SHOW TV'nin merakla beklenen dizisi 'Kalpazan' bu akşam 20.00’de ekran yolculuğuna başlıyor.

        'Kalpazan' ilk bölümüne saatler kala yeni tanıtımı yayımlandı.

        Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği 'Kalpazan' dizisinin kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda) ve Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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        ‘Kalpazan’ın 1'inci Bölümünde;

        İki çocuğu ve karısıyla sıradan bir hayat süren Adem darphanede düz bir memurdur. Erdemli, kibar, namuslu, etik değerlere uygun bir hayat yaşamak isterken; paranın belirlediği zorlu yaşam koşulları, aile babası olarak yüklendiği sorumluluklar Adem’i sıkıştırmaya başlar. Akran zorbalığına uğrayan oğlu Arda’yı mutlu etmek, geçmişte gerçekten parayı tasarlayan bir sanatçı olduğunu kanıtlamak için giriştiği bir olay hayatlarını tepetaklak eder. İşte tam da bu sırada üçkâğıtçılık ve dolandırıcılıkla ün salmış, uzak durduğu kardeşi Kartal ile yolları tekrar kesişir.

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        #KALPAZAN

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