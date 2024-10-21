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        Haberler Televizyon 'Kalpazan', bu akşam başlıyor

        'Kalpazan', bu akşam başlıyor

        SHOW TV'de dizi şovuna, yeni bir dizi daha katılıyor. 'Kalpazan'... İlk bölümü, bu akşam yayınlanacak olan 'Kalpazan', hikâyesi ve kadrosuyla izleyicileri ekranlara kilitleyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 09:40 Güncelleme: 21.10.2024 - 09:53
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        'Kalpazan' bu akşam başlıyor
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        SHOW TV'de dizi şovuna, bu akşam 'Kalpazan' da katılacak. İlk bölümü, bu akşam yayınlanacak olan 'Kalpazan', hikâyesi ve kadrosuyla izleyicileri ekranlara kilitleyecek.

        Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği 'Kalpazan' dizisinin kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda) ve Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        ‘Kalpazan’ın 1'inci Bölümünde;

        İki çocuğu ve karısıyla sıradan bir hayat süren Adem darphanede düz bir memurdur. Erdemli, kibar, namuslu, etik değerlere uygun bir hayat yaşamak isterken; paranın belirlediği zorlu yaşam koşulları, aile babası olarak yüklendiği sorumluluklar Adem’i sıkıştırmaya başlar. Akran zorbalığına uğrayan oğlu Arda’yı mutlu etmek, geçmişte gerçekten parayı tasarlayan bir sanatçı olduğunu kanıtlamak için giriştiği bir olay hayatlarını tepetaklak eder. İşte tam da bu sırada üçkâğıtçılık ve dolandırıcılıkla ün salmış, uzak durduğu kardeşi Kartal ile yolları tekrar kesişir.

        Adem’in tam tersi bir karakter olan Kartal, kolay yoldan para kazanmak için her türlü şeytanlığı yapacak bir karakterdir. Üstelik ilerde başlarına bela olacak bir olaya karışmıştır. Karısı Canan’ın yıllara dayanan geçim yorgunluğu, kızı Naz’ın beklentileri derken Adem, her şeyini kaybetme noktasında bir karar vermelidir. Paranın tüm değerleri belirlediği bir dünyada ahlaken temiz kalmak mümkün müdür?

        Bu akşam başlıyor

        'Kalpazan', ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #KALPAZAN
        #Timuçin Esen
        #Çağlar Ertuğrul
        #Şükran Ovalı

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
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