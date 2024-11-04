Kalpazan'da bu akşam neler olacak? Kalpazan 3. Bölüm özeti!
Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kalpazan 3. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünü internet üzerinden izlemek isteyen izleyiciler, Kalpazan 3. bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Kalpazan 3. Bölüm özeti ile bu akşam neler yaşanacak belli oldu. Başrollerinde Zehra Baysal, Çağlar Ertuğrul, Timuçin Esen ve Şükran Ovalı'nın yer aldığı dizinin yeni bölümünde Mesut'un kazayla ölümü Adem'i sarsar. Sıradan bir adamken şimdi de katile dönüşmüştür. İşte, Show TV Kalpazan yeni bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…
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Show TV’nin sevilen dizisi Kalpazan 3. bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyenler için Kalpazan 3. bölüm izle linki haberimizde yer alıyor. Zehra Baysal, Çağlar Ertuğrul, Timuçin Esen ve Şükran Ovalı gibi isimleri buluşturan yapımın yeni bölümünde Kartal, Ayşe’ye vicdanen yakınlaşır. Ayşe’nin boşandığı kocasının polis amiri çıkması ise dengeleri bozar. Peki, Kalpazan’da bu akşam neler olacak? İşte, Show TV ile Kalpazan yeni bölüm full izle HD ve tek parça...
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KALPAZAN YENİ BÖLÜM İZLE
Show TV’nin konusu ve oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan dizisi Kalpazan 3. bölümü ile 4 Kasım Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşuyor.
Yönetmen koltuğunda Uğur Karaaslan’ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül’ün birlikte kaleme aldığı dizinin yeni bölümünü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
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KALPAZAN 3. BÖLÜM ÖZETİ
Kalpazan 3. Bölümünde; Adem ve Kartal, Mesut yüzünden başka bir belaya sürüklenirken, şeytanla bir kere anlaşıp bin kere bozulamayacağını öğreneceklerdir.
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ŞEYTAN İLE BİR KEZ ANLAŞIP BİN KEZ BOZULUR MU?
Mesut’un kazayla ölümü Adem’i sarsar. Sıradan bir adamken şimdi de katile dönüşmüştür.
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Her şeyi eline yüzüne bulaştırdığını düşünür. Gerçekler ortaya çıkarsa ailesini tamamen kaybedeceğini çok iyi bilir.
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Korkuları ve kaygıları tetiklenince, ailesinin kendisinden nefret etmemesi için bir karar verecektir.
Canan olan bitene anlam veremezken işler iyice arap saçına döner.
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Kartal ise çarptığı polis memuru Ayşe’ye vicdanen yakınlaşırken Ayşe’nin boşandığı kocasının polis amiri çıkması dengeleri bozacaktır.
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İki kardeş Mesut yüzünden başka bir belaya sürüklenirken, şeytanla bir kere anlaşıp bin kere bozulamayacağını öğreneceklerdir.