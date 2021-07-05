Kalp Yarası yeni fragman yayında

Kalp Yarası 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde; Ferit ve Ayşe'nin herkesin şaşkın bakışları altında nikah masasına oturması, Antakya'nın gündemine damga vurur. Hande büyük bir hayal kırıklığı yaşarken; Hüseyin ve Zümrüt Varoğlu, Sancakzadelerle tüm ilişkilerini keserler. İşte Kalp Yarası 3. yeni bölüm fragmanı...

KALP YARASI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



KALP YARASI 2. BÖLÜM

Gelecek planları çöken Azade Hanım ise Ayşe'yi gelin olarak kabul etmez. Ferit, herkesi aşk evliliği yaptığına inandırmaya çalışırken; Ayşe karşısında hem Hande'yi hem Azade'yi bulur. Yaman, her şeyini kaybetse bile Hande'nin peşini bırakmaz; ancak Zümrüt, Hande'nin bir şeyler sakladığından şüphelenmektedir.