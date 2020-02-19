19 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kalp krizi, dünyada ve özellikle ülkemizde en sık rastlanan ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Kalp krizinde risk faktörü, kişinin cinsiyeti, yaşı ve fiziksel özelliklerine göre değişiyor. İşte kalp krizi belirtileri ve kalp krizi anında yapılması gerekenler...
Kalp krizi belirtileri nelerdir?
Kalp krizi; kalp damarlarında pıhtı ile tıkanma oluşması halinde ortaya çıkan tıkanma sonucunda oluşan bir durumdur. Bazen kalp damarlarındaki plakaların damarı tıkaması ile damar tabakalarında ayrılma olarak kalp damarında tıkanmaya neden olmasıyla da nadiren gelişir.
Kalp krizi belirtileri neler?
Göğüs ağrısı: Aniden göğüs kafesinin ortasına saplanan keskin bir ağrı şeklinde oluşmaktadır.
Vücut üstünde ağrı: Omuzlar, kollar, sırt kısmı, çene ve dişlere vuran bir ağrı şeklinde de belirti gösterebilmektedir.
Mide ağrısı: Midede bir ağrı ve yanma meydana gelerek belirti oluşabilir.
Nefes almada zorluk: Derin nefes alamama gibi bir güçlük ortaya çıkar. Göğüs ağrısı başlamadan bu durum oluşabilir.
Baş dönmesi: Göğüs ağrısıyla beraber bayılma hissi ile oluşan baş dönmesi ortaya çıkabilmektedir.
Kaygı: Aniden ortaya çıkan bir kaygı ile ruh hali bozulur.
Terleme: Vücut ısısı düşer ve soğuk terleme oluşur.
Mide bulantısı ile beraber kusma da meydana gelebilir.
Kalp krizine etken olan faktörler
• Yüksek tansiyon
• Yüksek kolesterol
• Aşrı kilo
• Sigara kullanmak
• Beslenme bozukluğu
• Hareketsizlik
• Kan şekeri yüksekliği
• Genetik etkenler
Kalp krizi riskini azaltmak ve sağlıklı bir kalbe sahip olmak için sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmak gereklidir. Ayrıca sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek, hayvansal gıdalardan uzak durmak ve düzenli egzersiz veya spor yapmak önemli bir etkendir.
Kalp krizinde ilk yardım
Kalp krizi yaşayan bir kişinin yalnız olması durumunda ilk olarak 112 acili arayarak durumu bildirmesi, kapı kenarında bir sandalyeye oturarak bir aspirin çiğneyerek beklemek gerekir. Aspirin çiğnemek ölüm oranını %23 azaltmaktadır.
Eğer kalp krizi geçirenin bir yakını varsa derhal 112 acili arayarak telefonu açan görevliye durumu anlatmak ve beklemek gereklidir. Sonrasında hastaneye götürülerek acil müdahale yapılmalıdır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!