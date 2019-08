İzmir'de, Helen adında bir kızları bulunan Onur Dalgıç (32) ile Cemran Dalgıç (32),önceki gün ikinci çocuklarını dünyaya getirmek için Konak'taki özel hastaneye gitti. Anne Cemran Dalgıç, önceki gün saat 09.00'da doğum yapmak üzere ameliyathaneye alındı.



DHA'nın haberine göre, sezaryen ile dünyaya gelen Leo bebek, bir süre annesinin yanında kaldıktan sonra yeni doğan ünitesine konuldu. Saat 14.00 sıralarında hastanede görevli hemşire Dalgıç ailesine, bebeğin dudağında morarmalar olduğunu söyledi. Burada yapılan muayenenin ardından Leo'nun ciğerlerinde sorun olmadığı belirlendi. Doktorlar, bebeğin kalbinde sorun olabileceğini düşünerek, Leo'yu 112 Acil Servis ambulansı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Buradaki muayenede ise bebeğin kalp damarlarının ters olduğu tespit edildi. Doktorlar, Leo'nun acilen ameliyat edilmesini söyledi. Bunun üzerine baba Onur Dalgıç, durumu sosyal medya hesabından paylaşarak yardım istedi. Ailenin yardım çağrısı üzerine Sağlık Bakanlığı ile Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) kurucusu sanatçı Haluk Levent ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi.

'KİMSE DURUMA KAYITSIZ KALMADI'



Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanındaki özel hastaneye sevk edilen Leo bebeğin durumu ile ilgili bilgi veren baba Onur Dalgıç, "Doktorlar oğlumuzun kirli ve temiz kanı pompalayan kalbindeki damarların birbirine ters olarak doğduğunu söyledi. Bu damarların ameliyat ile yer değiştirmesi gerekiyor. Bebeğimizin hızlıca ameliyat olması gerekiyor. Çok kolay bir ameliyat olmadığını biliyoruz" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Sağlık Bakanlığı ve Sanatçı Haluk Levent'ten çok büyük destek gördüklerini söyleyen Dalgıç, "Kimse duruma kayıtsız kalmadı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah çocuğumuzu sağlıklı bir şekilde kucağımıza alacağız" diye konuştu.

Bu durumun zor olduğunu söyleyen baba Onur Dalgıç, "Allah kimsenin başına vermesin. Çok zor. Biz kucağımıza alıp, sevdik. Annesinden meme emiyordu. Her şey çok güzeldi. Bir anda her şey değişti. Dünyamız başımıza yıkıldı. Her anne baba çocuğunu çok sever. Çok isteyerek dünyaya gelmiş bir çocuk. Çok da güzel bir çocuk. Vücudundaki morarmaları gördüğüm anı kelimelerle anlatamam. Bittim" dedi.

'BİR AN ÖNCE AMELİYAT EDİLMESİ GEREKİYOR'

Dün bebeğin sağlık durumunun biraz daha iyi olduğunu anlatan Dalgıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün daha iyi. Ama durumu stabil tutabilmek için ilaç veriyorlar. Kirli kan ile temiz kanın birbirine karışmaması için ilaç veriyorlar. O ilacı bulmak da sorundu. Şu an içinde bulunduğumuz hastane hemen ilacı tedarik etti. Her ne kadar ilaçla da olsa bir an önce ameliyat olması lazım. Umarım her şey yolunda gidecek ve tekrar kucağımıza alacağız."

Dalgıç, "Oğlumuz pazartesi günü orada ameliyat olacak. Hastanenin başhekimi, ekibi ile oğlumu ameliyat etmeyi kabul etti. Bir süre orada kalacak. İyileşme hızlı olursa belki buraya alacağız" dedi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop da, "Biz kendimiz de muayene ettirdik. Ameliyat gerekiyor. Acil bir ameliyat değil ama büyük bir ameliyat. Bu nedenle ilaçları şu anda tedarik ettik. Daha sonra da büyük ameliyatın planlamasını yapacağız" dedi.

ANNENİN SÖZLERİ YÜREK BURKTU

İzmir'deki Onur Dalgıç ile Cemran Dalgıç'ın kalp damarları ters olarak doğan oğulları Leo, tedavi altında tutulduğu özel hastanede 112 acil servis ambulansı ile helikopter pisti bulunan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. Leo, hastaneden çıkarılırken anne Cemran Dalgıç gözyaşlarına hakim olamadı. "Lütfen sarsmayın" diyerek ağlayan Dalgıç, oğlunun ambulansa bindirildiği anlarda ayakta durmakta zorlandı. Dalgıç'ı yakınları sakinleştirdi. Leo, daha sonra hava ambulansı ile İstanbul’a nakledildi.