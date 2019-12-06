Kalori nedir? Günlük alınması gereken kalori miktarı ne kadardır?

Tüm diyet ve sağlıklı beslenme programlarında yapılan kalori hesabı kısaca; Alınan besinlerin vücut fonksiyonlarını gerçekleştirebilmesi için sağladığı enerjidir.

Bu enerji için alınan gıdalardaki vitamin ve minerallerin fazla alınması da kalori miktarını yükseltir. Yüksek oranda alınan kalori, yakılamadığında fazla kilo olarak geri döner.

Bu kalori hesabı yapılırken, kişinin yaşı, fiziksel durumu gibi faktörler nedeniyle değişkenlik gösterebilir. Vücut fonksiyonlarının tam olarak çalışabilmesi için 1000 ila 1400 kalori gerekir. Bu belirlenen kalori hareket etmediğimiz zamanlar için hesaplanmıştır. Bu hesap kişiden kişiye göre değişebilen bir hesap olduğu için çok net bir bilgi değildir.

Herhangi bir işte çalışmıyorsanız, günlük olarak hareket gerektiren aktivitelerle uğraşmıyorsanız vücudun ihtiyaç duyduğu kalori miktarı daha azdır. Sürekli hareket halinde iseniz ihtiyaç duyulan kalori daha yüksektir. Bazı durumlarda kişiden kişiye değişen metabolizma hızı da kalori ihtiyacının belirlenmesinde önemlidir.

Kalori miktarları her yiyecekte farklıdır, mesela bir dilim beyaz ekmeğin kalorisi 90 iken, bir dilim kepekli ekmeğin kalorisi 60’dır. Önemli olan yediğimiz gıdaların yağ, protein ve karbonhidrat oranını bilmektir ve buna göre bir beslenme programı oluşturmaktır.

Harcanan enerji, alınan enerjiden az olduğunda kilo alımı da başlar. Kendi ihtiyacınız olan kalori miktarını öğrendikten sonra, bunun üzerine çıkmamanız da kilo korunmasında önemlidir. Mesela günlük harcanan kalori 1500 iken 2000 kalori almak yarım kilo almanıza neden olur.

Ayrıca şekerli, yağlı gıdalar, hazır gıdalar da vücut için kalori sağlamaktan ziyade, almayı kolaylaştıran gıdalardır. Açlığı bastırmak için cips yemek yerine, bir tane elma yemek kilo alımının da önüne geçer ve daha sağlıklı beslenirsiniz.