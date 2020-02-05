Kalbinin delik olduğunu 61 yaşında öğrendi

05 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şanlıurfa'da esnaflık yapan 61 yaşındaki Mehmet Haşim Ateş, yaklaşık bir ay önce kalp sıkışması, yorgunluk ve çarpıntı şikayetiyle bazı hastanelere başvurdu.
Yapılan kontrollerin ardından Ateş'e kalbinde delik olduğu ve bu nedenle açık kalp ameliyatı olması gerektiği söylendi. Açık kalp ameliyatı olmayı istemeyen Ateş, daha sonra Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi kardiyoloji servisine başvurdu.
KALP ŞEMSİYESİ TAKILDI
Dr. Öğr. Üyesi Feyzullah Beşli tarafından muayene edilen Ateş'in kalbinin sağ kulakçıkları arasında 3,5 santimetrelik delik olduğu tespit edildi. Beşli tarafından yapılan anjiyo ile Ateş'in kalbine 3,6 santimetrelik "kalp şemsiyesi" takılarak söz konusu delik kapatıldı. Sağlığına kavuşan Ateş, bir gün sonra taburcu edildi.
Feyzullah Beşli, kalp delikleri olgularının genellikle ilk 10'lu yaşlarda ortaya çıktığını, Ateş'in ise bu yaşına kadar kalbinde delik olduğunu fark etmediğini söyledi.
Kalp deliklerinin genellikle küçük yaşlarda kendiliğinden kapandığını, bazen de ameliyatla bu sorunların ortadan kaldırıldığını belirten Beşli, kalp deliğinin genellikle kalp kapakçıkları arasındaki bölmenin tam gelişmemesinden kaynaklandığını, deliklerin 20'li yaşlara kadar fark edildiğini fakat Mehmet Haşim Ateş'in rahatsızlığını fark etmediğini ifade etti.
Kalp deliği vakasının nefes darlığı, çabuk yorulma, sıkışma gibi rahatsızlıklara neden olduğunu anlatan Beşli, kalp deliğinin tedaviyle kapatılmaması halinde kalpte basınca bağlı sıvı yükünün artması, kan basıncının artması, kalbin sağ tarafının büyümesi, akciğer basıncının artması gibi geri dönüşü olmayan problemleri ortaya çıkardığını dile getirdi.
Ateş'in kalbinde yaklaşık 3,5 santimetrelik bir delik tespit ettiklerini aktaran Beşli, şöyle konuştu: "Mehmet Haşim Ateş'in kalbinde oldukça geniş bir delik bulunuyordu. Deliğin kapanması için Ateş'e açık kalp ameliyatının zorunlu olduğu söylenmiş. Hasta bize geldiğinde yaptığımız kontrollerde deliğin açık kalp ameliyatı yerine anjiyogrofik yöntemle kapatılabileceğini belirledik. Kalpteki deliği 3,6 santimetrelik şemsiye dediğimiz kapatma cihazıyla yaklaşık yarım saatlik bir işlemin ardından başarıyla kapattık. Bunun yanında kalpteki ritim bozukluğunu da elektrik şok tedavisiyle çözdük. Hastamızın durumu çok iyi, herhangi bir sorunu yok, taburcu ediyoruz. "
Hastayı ziyaret eden Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Ahmet Güzelçiçek de Ateş'in durumunun nadiren yaşandığını belirterek, "Hastanemize gelen 61 yaşındaki Mehmet Haşim Ateş amcamızın kalbinde delik tespit edilmiş. Hastanemizin kardiyoloji servisinde Dr. Feyzullah Beşli tarafından muayene edilmiş ve kısa sürede rahatsızlığı tespit edilerek tedavisi yapılmış. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.
KALBİMDE DELİK OLDUĞUNU YENİ ÖĞRENDİM
Sağlığına kavuşan Mehmet Haşim Ateş, Şanlıurfa'da mobilya üretimi yapan bir küçük esnaf olduğunu anlatarak, şunları söyledi: "Yaklaşık bir ay önce merdiven çıkarken göğsüm sıkışmaya başladı. Ben de hastaneye başvurdum. Bana kalbimde 3,5 santimetrelik delik olduğunu söyleyince çok şaşırdım ve korktum. Bugüne kadar kalbimin delik olduğunu fark etmedim. Açık kalp ameliyatı olmam gerektiği söylenince çok korktum. Ameliyattan çekindiğim için başka doktorlara başvurdum. Geldiğim Harran Üniversitesi Hastanesinde Dr. Feyzullah Beşli muayene etti ve kalp deliğimin ameliyat yerine anjiyo ile kapatılacağını söyleyince çok sevindim. Sağ olsun kısa sürede kalbime müdahale etti. Şu anda şikayetlerim ortadan kalktı. Kendisine ve ekibine teşekkür ederim." diye konuştu.
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